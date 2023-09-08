SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) elektrikli araç alanında faaliyet yürüten öğrenci topluluğu SUBÜ-TETRA, İstanbul'da düzenlenen Nextgen Mobility Elektrikli Ulaşım, Şarj Sistemleri ve Mobilite Çözümleri Fuarı ve Zirvesi'nde sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

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SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Elektrikli araç alanında faaliyetlerini sürdüren SUBÜ'nün öğrenci topluluğu SUBÜ-TETRA, Nextgen Mobility Elektrikli Ulaşım, Şarj Sistemleri ve Mobilite Çözümleri Fuarı ve Zirvesi'nde sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) elektrikli araç alanında faaliyet yürüten öğrenci topluluğu SUBÜ-TETRA, İstanbul'da düzenlenen Nextgen Mobility Elektrikli Ulaşım, Şarj Sistemleri ve Mobilite Çözümleri Fuarı ve Zirvesi'nde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Dünyanın dört bir yanından teknoloji tutkunlarının katıldığı fuarda veri analitiği, otonom taşıtlar, elektrikli araçlar ve paylaşımlı taşımadan hareket ederek geleneksel ulaşım yöntemlerinin ötesine geçen daha akıllı, daha sürdürülebilir ve daha erişilebilir taşıma sistemleri üzerine yoğunlaşıldı.

Topluluk, teknolojik alandaki başarılarını sürdürmeyi hedefliyor

SUBÜ-TETRA fuara elektromobil, hidromobil ve otonom araçları ile katılarak ziyaretçilere projelerini tanıttı. Topluluk üyeleri yenilikçi ürünler ve teknolojik gelişmelerle ilgili sektör temsilcilerinden bilgi alarak geleceğin teknoloji trendlerini yakından gözlemleme imkanı buldu. Fuar çerçevesinde düzenlenen "Sürücüsüz ve Bağlı Araç Teknolojileri" başlıklı panelde ise SUBÜ-TETRA Başkanı Anıl Kemal Güven ve Otonom Araç Kaptanı Ahmet Ceyhun Bilir; sürücüsüz araçlarda güvenlik, elektrikli araçlar ile otonomluğun entegrasyonu, trafik problemleri, kazaların çözümü ve test ortamının önemi konularına ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Topluluk, teknolojik alandaki başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi

SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi

KAYNAK: İHA

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