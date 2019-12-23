Suç çetesinin lideri emekli okul müdürü çıktı

Uyuşturucu ticareti bilgisi üzerine Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için Hakkari merkezli Gaziantep, Kilis, Van, Antalya, Nevşehir ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi.

FİRARİ 2 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Aralarında, suç çetesinin lideri olduğu belirtilen emekli okul müdürünün de bulunduğu 18 kişi yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden emekli okul müdürü ile birlikte 10 kişi tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 8 kişi de serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile ilgileri bulunan firari 2 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.