Suç makineleri yakalandı! Haklarında birçok suçtan aramaları olan şüphelilere şafak operasyonu!

Bolu'da silah ve kesici aletlerle vatandaşları tehdit ederek para temin ettiği tespit edilen ve haklarında çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 4 şüpheli, eş zamanlı şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

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Suç makineleri yakalandı! Haklarında birçok suçtan aramaları olan şüphelilere şafak operasyonu!

Bolu'da silah ve kesici aletlerle vatandaşları tehdit ederek para temin ettiği tespit edilen ve haklarında çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 4 şüpheli, eş zamanlı şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Suç makineleri yakalandı! Haklarında birçok suçtan aramaları olan şüphelilere şafak operasyonu!

TEHDİT VE HAKARETLE VATANDAŞLARI GASP EDEN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve kesici aletler kullanarak, tehdit ve hakaret gibi yöntemlerle vatandaşları korkutan, paniğe sevk eden ve bu şekilde para aldığı tespit edilen C.A. (24), M.K. (25), A.B. (31) ve İ.A. (34) isimli şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 4 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör, 17 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, av tüfeği şarjörü, 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği (kartuşu), muşta, bıçak, uyuşturucu madde öğütme aparatı, 14 gram kenevir tohumu, 5 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan sigara sarma kağıdı ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

C.A. (24), M.K. (25) ve İ.A. (34) isimli şahısların "dolandırıcılık, yaralama, hakaret, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak" olmak üzere çok sayıda suçtan aranma kayıtlarının olduğu tespit edildi.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: İHA

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