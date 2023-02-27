Success Makanjuola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Success Makanjuola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Success Makanjuola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Success Makanjuola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Success Makanjuola 24 Mayıs 2001 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Success Makanjuola Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M³ Sport & Business Consulting yapmaktadır. Success Makanjuola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Success Makanjuola'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Success Makanjuola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Success Makanjuola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Success Makanjuola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Success Makanjuola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ekim 2019 yılında Leganés U19

1 Temmuz 2020 yılında CD Guadalajara

30 Ağustos 2021 yılında CD Don Benito

27 Temmuz 2022 yılında CD Diocesano

1 Ocak 2023 yılında Liepaja

Success Makanjuola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Success Makanjuola şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Success Makanjuola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Nijerya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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