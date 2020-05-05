Sudan'da koronavirüse yakalanan Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Hanefi Aydın, Sudan'ın başkenti Hartum'da koronavirüse yakalandı. Tedavisi tıbbi yetersizlikler sebebiyle orada gerçekleştirilemeyen Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın Sudan'a gönderdiği ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Ambulans uçakta bulunan özel kıyafetli görevliler, 55 yaşındaki adamı Alsaaha Hastanesi'nden aldı. Hanefi Aydın ambulans uçağa yerleştirdi.

Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından ambulans uçak, İstanbul'a doğru yola çıktı. 20.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na ulaşan uçak genel havacılık terminaline iniş yaptı. Burada, ambulans uçaktan alınan Aydın, ambulansa konularak Maltepe Başıbüyük'te bulunan İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına götürüldü.