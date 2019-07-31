Süha Uygur Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SÜHA UYGUR KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1958

Süha Uygur kaç yaşında :

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Meslek : Yönetmen

Süha Uygur doğum yeri : Samsun

SÜHA UYGUR BİYOGRAFİSİ

Tiyatro yönetmeni

31 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine atandı.

Süha Uygur, 1958 yılında Samsun’da doğmuştur. Ailece aslen Kilis’lilerdir. Tiyatrocu Nejat Uygur, Nejla Uygur çiftinin 5 oğlundan ikincisidir. Sırasıyla; Ahmet Uygur, Süheyl Uygur, Süha Uygur, Kemal Uygur ve Behzat Uygur. Süha Uygur, kardeşi Süheyl Uygur’un ikizidir. Annesi doğuma son ana kadar Samsun Zafer Sineması’ndaki tiyatro oyununa devam etmiş. Behzat Uygur, Adana'da doğmuş, Süheyl- Süha Samsun, Kemal Antakya, en büyük abileri Ahmet de İstanbul'da vapurda doğmuş. Süheyl ve Behzat babalarının deyimiyle "armut ağacının dibine düştüler" ve tiyatrocu oldular.

Liseden sonra sağ-sol çatışmaları nedeniyle üniversiteye gitmedi. 16 yaşında Uygur Tiyatrosu'nda müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Süha Uygur, 1980 yılında Necla - Nejat UygurTiyatrosu’nun Tiyatro Müdürlüğü’ne getirildi ve bu görevi 1992 senesine kadar devam etti.

Bu süre içerisinde Nejat Uygur’un sergilediği bazı oyunlarda oyunculuk, yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yaptı.1993 senesinde kardeşleri Süheyl Uygur ve Behzat Uygur ile beraber “Genç Uygurlar Tiyatrosu”nu kurdu. Bu süre içerisinde “Boynuz Kulağı Geçer”, “Tele Köle”, “Üç Salakşörler” oyunları sahnelendi. 2001yılına kadar görevine devam etti. 2001 yılında Uygur Sanat oluşumunu kurdu. Ve babası Nejat Uygur’un hastalandığı 2006 yılına kadar bu oluşumu sürdürdü.



Uygur Sanat oluşumu içerisinde “Türkiye’nin Delisi”, “Şeyini Şey Ettiğimin Şeyi”, “Kodum mu Oturturum”, oyunlarında yapımcı ve yönetmen olarak görev aldı. 2006-2009 seneleri arasında babasının rahatsızlığından dolayı çalışmalarına ara verdi. 2009 yılında rahmetli babasının isteği ile Uygur Çocuk Tiyatrosu’nu kurdu.

“Bu Dünya Hepimizin”, Küçük Kız ve Yıldızlar”, “Güneşe Yolculuk”,” İyilik Ağacı”, “Kırmızı Pabuçlar”,” Mıknatıs Çocuk”, “Çocuk Ülkesi” ve “Pamuk Prenses Mikroplar Ülkesinde” oyunların genel sanat yönetmenliğini yaptı. 2014 yılında Uygur Çocuk Tiyatrosu’nu yeniden hayata geçirdi.

2015 yılında hâlâ sahnelenmekte olan “Kapıdaki Düşman” isimli oyunun genel sanat yönetmenliğini yaptı.

Süha Uygur, evlidir. Bir oğlu ve Mânâ adında bir kızı vardır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden 29 Aralık 2015 tarihinde istifa eden Erhan Yazıcıoğlu’nun yerine 31 Aralık 2015 tarihinde Süha Uygur atandı.