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  3. Süheyl Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Süheyl Şahin Taliban ile bağlantısı ne?

Süheyl Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Süheyl Şahin Taliban ile bağlantısı ne?

Taliban Örgütünün Afganistan'da gerçekleştirdiği olayların ardından Süheyl Şahin, internette Süheyl Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Süheyl Şahin Taliban ile bağlantısı ne? sorularıyla sıkça aratılır oldu. Bizde bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

Süheyl Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Süheyl Şahin Taliban ile bağlantısı ne?

Süheyl Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Süheyl Şahin Taliban ile bağlantısı ne? soruları internet mecrasında en çok aratılan konular arsında yerini aldı. İşte konuyla ilgili bilgiler...

SÜHEYL ŞAHİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

Nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Süheyl Şahin, Taliban’ın Peştun asıllı en medyatik isimlerinden biridir. İleri düzeyde İngilizce bilen ve eski bir gazeteci olan Süheyl Şahin, birçok yabancı medya ajansı ile röportajlar gerçekleştirmiştir.

Süheyl Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Süheyl Şahin Taliban ile bağlantısı ne?

SÜHEYL ŞAHİN TALİBAN İLE BAĞLANTISI NE?

Süheyl Şahin, Taliban iktidarında İngilizce yayın yapan Kabul Times Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği ve Pakistan Büyükelçi yardımcılığı görevlerinde bulundu. Suheyl Şahin halen Taliban’ın Siyasi Ofis sözcüsü olarak görev yapıyor.

Süheyl Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Süheyl Şahin Taliban ile bağlantısı ne?

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