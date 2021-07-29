Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkmasının ardından, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in kim olduğu, nereli olduğu ve hangi partiden olduğu merak konusu oldu. Peki, Şükrü Sözen kim, nerelidir? Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen hangi partiden? İşte tüm detaylar...

ŞÜKRÜ SÖZEN KİM, NERELİDİR?

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 1964 yılında Manavgat’ta dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu’nda, orta ve lise eğitimini ise 1975 – 1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji’nde tamamladı. Vatani görevini 1984 yılında İzmit Gölcük’te bitiren Şükrü Sözen, daha sonra ticaret hayatına adım atıp, Sözen Ailesi’ne ait şirketlerde uzun yıllar faaliyetlerde bulunmuştur. Sorumluluk ve görev alma bilinciyle dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürütmüşlerdir.

Manavgat’ta birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütünde de hizmetleri bulunan Sözen, 2009 ve 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak Manavgat Belediye Başkanı olmuştur. İkinci dönem belediye başkanlığını başarıyla sürdüren Başkan Sözen, 2009 yılında MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Başkanlığını da bir dönem başarıyla yürütmüştür.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ SÖZEN HANGİ PARTİDEN?

Şükrü Sözen, Gençlik Merkezi, Stadyum, Kültür Merkezi, Huzurevi, Hayvan Barınağı gibi büyük yatırımlarını hayata geçirmiş, kentin içme suyu sorununu çözmüş ve Manavgat tarihinde ilk kez ırmak kıyılarını düzenleyerek kente kazandırmıştır. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kısa zamanda yaptığı başarılı çalışmalarıyla Türkiye çapında “En Başarılı Belediye Başkanı”, “Güvenli Kent Hizmet Ödülü” ve “Yaşama Dokunan İnsan” ödüllerine layık görülmüştür. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Antalya Manavgat İlçe Belediye Başkan adayı oldu. Şükrü Sözen, evli ve 2 çocuk babasıdır.