Sulayman Foufoue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulayman Foufoue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sulayman Foufoue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sulayman Foufoue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sulayman Foufoue 9 Ekim 2001 tarihinde Orsay şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sulayman Foufoue Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sulayman Foufoue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sulayman Foufoue'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sulayman Foufoue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sulayman Foufoue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sulayman Foufoue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sulayman Foufoue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Aralık 2019 yılında Bitonto

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2020 yılında S.Maria Cilento

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2022 yılında US Mondorf

Sulayman Foufoue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sulayman Foufoue şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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