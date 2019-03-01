Şule Yüksel Şenler vefat mı etti? Şule Yüksel Şenler kimdir? Gonca Yüksel kimdir?

Huzur Sokağı romanıyla gönüllerde taht kuran ünlü yazar Şule Yüksel Şenler hakkında vefat etti haberleri sosyal medyayı salladı. Fakat durumun aslı şu ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı tanıştırarak evliliklerine vesile olan yazar Şule Yüksel Şenler'in kardeşi Gonca Yüksel vefat etti.

Huzur Sokağı, Bize Ne Oldu gibi romanların yazarı ve başörtü mücadelesinin sembol isimlerinden sayılan ünlü yazar Şule Yüksel Şenler Twitter'da TT listesine girdi. Yazar Şenler'i hayatını kaybeden kız kardeşi Gonca Şenler sananların baş sağlığı paylaşımları sosyal medyayı bir anda karıştırdı.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER VEFAT MI ETTİ?

Şule Yüksel Şenler'in kardeşi Gonca Gülsel Şenler hayatını kaybetti. Yıllardır Danimarka'da yaşayan ve orada İslami hizmetlerde bulunan Gonca Gülsel Şenler'in cenazesi bugün (1 Mart 2019)Cuma namazında Fatih Camiinde kılınacak namazın ardından Karaca Ahmet mezarlığına defnedilecek.

ÖLÜM HABERİNİ ALAN SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN MESAJ YAĞDI

Gonca Şenler'in ölüm haberini alan sosyal medya kullanıcıları, Şule Yüksel Şenler'le karıştırınca Twitter'dan Şenler için baş sağlığı mesajları yağdı. Ünlü yazar Vehbi Vakkasoğlu gibi isimler de Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı yayınladı.

İşte sosyal medyada paylaşılan o mesajlardan bazıları;





ERDOĞAN ÇİFTİNİN TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

Şule Yüksel Şenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'ın tanışmasına vesile olan isim olarak da biliniyor. Şenler Erdoğan ve eşinin tanışma hikayesini böyle anlatmıştı;

"1967 - 1968 yıllarında Emine Hanım'la tanıştık. Çok aktif, kültürel sahalarda çalışmasını seven birisiydi. Beraberliğimiz ve çalışmamız oldu. Ben tesettüre gireli birkaç yıl olmuştu. Emine Hanım ile Tayyip Bey'in karşılaşmalarına ben neden oldum.

Erbakan Taksim'de konuşuyordu. Tayyip Bey anons yapıyordu. Yine coşturucu şiirler okuyup gelenleri takdim ediyordu. Biz ön sıradaydık. Karşılıklı bir çekim oldu. Sonra Emine'ye 'Ne oldu yüzün kızardı' dedim. O da 'Ben o zatı rüyamda gördüm. Benim onunla evleneceğim söylendi' diye yanıt verdi. Tayyip Bey'le konuştum. Onun da niyeti olduğunu anlayınca birliktelikleri oldu."



ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

9 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğdu. Babasının memuriyetinden dolayı Anadolu'nun birçok şehrinde bulundu. 7 yaşındayken, ailesi İstanbul'a yerleştikten sonra okula başladı. Gençlik yıllarında çok okuyan, iyi derecede dikiş bilen, resim ve müzik gibi sanat dallarıyla da ilgilenen Şule Yüksel, asri bir hayat sürüyordu. Annesinin rahatsızlığı ve babasının meşguliyetleri sebebiyle eğitimini yarım bıraktı. Bu arada hikâyeler yazıyor, yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanıyordu. 1950 yıllarda Kıbrıs mitinglerine katıldı, kürsülerden şiirler okudu.



Daha sonra Adalet partisinde görev aldı. Bir yandan da hayattaki konumunu sorgulamaya devam ediyordu. Abisi Özer Şenler'in isteği üzerine katıldığı Risale toplantılarında Şule Yüksel'in dönüşümünün ilk tohumları atılmış oldu. Huzur Sokağı adlı meşhur romanını da bu yıllarda gazetede tefrika halinde yayınlamaya başladı. Kitap olarak basıldığı dönemde rekor satışa ulaşan, elden ele dolaşan ve bir fenomen haline gelen roman 1970 yılında Birleşen Yollar ismiyle sinemaya da aktarıldı. Şule Yüksel Şenler Anadolu'nun hemen her yerini dolaşarak konferanslar verdi.

1967 yılında Yeni İstiklal gazetesinde yayınlanan "İslam Kadınına Hitap" başlıklı yazısından dolayı davalık oldu. Daha sonra "Ağlayın Ey Müslüman Kardeşlerim Ağlayın" başlıklı yazısında dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1971 yılında hapse girdi. 9 ay 10 gün hapis yattı. 1960'lardan bu yana birçok gazete ve dergide kalem oynatan Şule Yüksel Şenler, sağlığı izin verdikçe yazmaya devam etmektedir.