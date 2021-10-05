Konya'da yapılan şikayet üzerine kendine sözde halife olarak tanıtan Süleyman Işık, yaşları 17 ila 22 arasında değişen 5 erkek çocuğu cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 62 yıl hapis cezasına çarptırılan Süleyman Işık mağdurların rızası olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirken #SüleymanIşıkTutuklansın etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı. Bunun üzerine vatandaşlar Süleyman Işık kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden gündem oldu? Kaç yıl ceza aldı? Süleyman Işık neden serbest bırakıldı? sorularının cevaplarını araştırıyorlar.

SÜLEYMAN IŞIK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Süleyman Işık, 1954 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul mezunu olan Işık'ın Konya çarşısında züccaciye dükkanı vardı. Din eğitimi almadığı halde Faruki Tarikatı'nın Konya halifesiydi. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

SÜLEYMAN IŞIK NEDEN GÜNDEM OLDU?

Süleyman Işık, yaşları 17 ila 22 arasında değişen 5 erkek çocuğu cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Süleyman Işık, Yargıtay'ın kararıyla beraat edilince sosyal medyada gündem oldu.

SÜLEYMAN IŞIK NEDEN SERBEST BIRAKILDI? KAÇ YIL CEZA ALDI?

Halk TV'de köşe yazılarına devam eden İsmail Saymaz'ın aktardıklarına göre , 5 kişiye cinsel saldırıdan yargılanan Işık, ilk davada 62 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karar 11 Şubat 2021'de Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Daire, mahkumiyet kararlarını kaldırdı ve 2 gün sonra tahliye edildi.

Yargıtay'ın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Kendisini din alimi olarak tanıtan sanığın oral ve anal yoldan gerçekleştirdiği cinsel ilişki eylemlerinde cebir ve tehdit kullanmadığı gibi mağdurların da bu yönde bir iddialarının bulunmaması, sanığın kendisine itibar edilmesini sağlamak amacıyla sarf ettiği sözlerin aldatıcı nitelikten uzak olması ve eylemlerini mağdurların rızası ile gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında..."

Ancak beş kişilik heyetin iki üyesi karara itiraz etti.

İtirazda, Işık'ın hile yoluyla gençlerin dini duygularını istismar edip iradelerini fesada uğrattığı belirtildi. Bu şekilde elde edilen rızaya hukuken itibar edilemeyeceği anlatılarak, şöyle devam edildi:

"Hem dudaklarından emmek, hem anal ve oral yoldan organ sokmak suretiyle manevi ilim aktarma yolu olduğuna mağdurları inandırdığı, mağdurların hileli davranış ve sözlerden etkilenerek karşı koyamadıkları, itiraz etmelerinin önüne geçmek için bu durumun rahmani hal olduğunu, bilinemeyen kişilerce anlaşılamayacağını, manevi rütbe almak için itaat edilmesi gerektiğini telkin ederek, karşı gelenlerin helak olacağını söyleyerek, cinsel saldırıda bulunduğu..."

Saymaz'ın aktardıklarına göre Yargıtay'ın kararı bozması üzerine dava Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de ikinci kez karara bağlandı. Mahkeme Işık'a 4 kişiye yönelik cinsel saldırısı nedeniyle 45 yıl ceza verdi. Ancak Işık yeniden tutuklanmadı.