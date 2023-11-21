Süleyman Pergel, AK Parti Pendik Belediye Başkan A. Adayı Başvurusunu Yaptı

31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir süre kala AK Partide tüm il ve ilçelerde olduğu Pendik ilçe başkan aday adayları bir bir müracaatlarını yapmaya başladı.

Pendik siyasetinin önemli isimlerin ve Pendik halkının yakından tanıdığı bir isim olan Süleyman Pergel, bu gün ilçe başkalığına gelerek müracaat belgesini ilçe başkanı Özer Sarıkaya'ya teslim etti.





Pendik Ak Parti İlçe Başkanlığına gelerek başvuru formunu Ak Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya'ya teslim eden Pergel, toplantının başında Sarıkaya'ya ilçe başkanlığı görevinde başarılar diledi ve çiçek takdim etti

Sonrasında Ak Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya' ve Pendik Belediye Başkan Aday Adayı Süleyman Pergel konuşmalarını yaptılar. Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

SÜLEYMAN PERGEL KİMDİR?

Süleyman Pergel Kimdir?1973 yılında İstanbul Bakırköy'de doğdu. Küçükçekmece Kanarya İlkokulu ve Kanarya Ortaokulunu tamamladı. 1989 yılında Küçükçekmece Lisesinden mezun oldu. 1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği, 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü ve daha sonra Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümlerini bitirdi. 1998 yılında Pendik'te kurduğu Mühendislik Müşavirlik ve Gayrimenkul alanlarında hizmet veren şirkette yöneticilik yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır..

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Süleyman Pergel Kimdir, Aslen nereli - AK Parti Pendik Belediye Başkan aday adayı