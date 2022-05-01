Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu için ilk kez bu kadar ağır konuştu! Her cümlesi ayrı deprem etkisi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde ülkenin gündeminde deprem etkisi yaratan PKK'lı İBB çalışanını ifşa etmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından seslendi. İmamoğlu'nun İstanbul'a çile olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü." ifadelerini kullandı.

"DEVLET DE MİLLET DE HDPKK İLE KOYUN KOYUNA OLANI AFFETMEZ"

İBB bünyesinde görevli olan PKK'lı çalışanın affı olmaması gerektiğine dikkat çeken Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu için "3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı ! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin…

İBB’ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?

İBB'deki teröristi yakaladıkları için Emniyet Teşkilatı'nı yargılanmakla tehdit eden kendini bilmez; cezaevindeki suçluların, katillerin, darbecilerin, FETÖ'cülerin, Demirtaş'ların Kavala'ların sevicisi, bu iş büyükelçilere yaptığın peşkirciliğe benzemez. Haddini bil." ifadelerini kullandı.