İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Eski AK Partili Feyzi İşbaşaran flaş bir iddia ortaya attı. İşbaşaran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Soylu'nun görevinden affını isteyerek istifa ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı için Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iki isim önerdiğini iddia etti. Bunun üzerine Süleyman Soylu istifa mı etti, son dakika 2021? Süleyman Soylu istifa mı etti neden? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA MI ETTİ, SON DAKİKA 2021? SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA MI ETTİ NEDEN?

Eski AK Parti Milletvekili Feyzi İşbaraşan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini iddia etti. İşbaşaran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"-Süleyman Soylu istifa etmiş (Affını istemiş)

-Erdoğan, İçişleri Bakanlığı için D.Bahçeli’ye iki isim önermiş"

Sözcü'nün görüştüğü İçişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Soylu'nun istifa ettiği haberlerini yalanladı. Bakan Soylu'dan da bu konuda bir açıklama gelmedi.

2020 NİSAN'DA İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 10 Nisan 2020 gecesi 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının, yasak saatinden 2,5 saat önce duyurulması ile marketlerde izdihamlar yaşanmış, vatandaşlar arasında kavgalar olmuştu. Bu görüntüler üzerine sosyal medya hesabından yapan Bakan Soylu, tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu iddia ederek görevinden istifa etmişti. Ancak istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemişti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir” denilmişti.