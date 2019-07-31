Süleyman Soylu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

Doğum tarihi : 21.Kasım.1969

Süleyman Soylu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Milletvekili, Bakan

Süleyman Soylu doğum yeri : İstanbul

SÜLEYMAN SOYLU BİYOGRAFİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı idi 31 Ağustos 2016 tarihinde içişleri bakanı olarak atandı.

Süleyman Soylu, 21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Trabzonludur. İlkokul ve orta öğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa'da tamamladı. Lise eğitimini de ise Plevne Lisesi´nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesiİşletme Fakültesinden mezun oldu.

1989 yılında üniversiteden okul arkadaşları ile birlikte ortaklaşa kurduğu bir şirketle ticaret hayatına atıldı. 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarında çalışmaya başladı. 1995 yılında kendi kurduğu şirketiyle siyasi hayatının yanı sıra ticari hayatını da sürdürmektedir.

Siyasi hayatına 1987 yılında DYP ile başladı. Doğru Yol Partisi'nin Gençlik Kolları'nda görev yaptı. 1987-1990 yılları arasında, DYP İstanbul İl Teşkilatının Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ve teşkilat başkanlığı görevini üstlendi. 17 Temmuz 1995 tarihinde DYP Gaziosmanpaşa ilçe örgütünün başkanı oldu. 18 Nisan 1999'da Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olan Soylu, 29 Nisan 1999 tarihinde 1999'da İstanbul il başkanlığı görevini geldi. 2002 Genel Seçimlerinde milletvekili adayı oldu.

6 Ocak 2008 tarihinde Demokrat partinin 4. Olağanüstü Kongresine katıldı ve Dp Genel başkanı oldu. 16 Mayıs 2009 tarihinde yapılan 5. Olağanüstü Kongrede Süleyman Soylu adaylıktan çekilmiş ve DP Genel başkanı Hüsamettin Cindorukolmuştur.

5 Eylül 2012 tarihinde AK Partiye katıldı. 30 Eylül 2012'de AK Parti MKYK'sına seçildi, müteakiben Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Süleyman Soylu, Hamdiye Soylu ile evlidir. Engin Levent Soylu adında bir oğlu ve bir kız çocuğu vardır.

7 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde AK Parti'den Trabzon milletvekili seçildi. 12 Eylül 2015 AK Parti 5. Olağan Kongresi'sinde yeniden MKYK üyeliğine seçildi. 13 Eylül 2015 tarihinde Teşkilattan sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevini devretti.

Süleyman Soylu, 1 Kasım 2015 tarihinde AK Parti TBMM 26. dönem Trabzon milletvekili olarak seçildi.

24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görevlendirildi.

Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Binali Yıldırımtarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görevine devam etti.

31 Ağustos 2016 tarihinde istifa eden Efkan Ala'nın yerine İçişleri Bakanı olarak Süleyman Soylu atandı. Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine de Mehmet Müezzinoğlu getirildi.



19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul'dan milletvekili seçildi.

Süleyman Soylu, 9 Temmuz 2018 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni sistemin ve hükümetin İçişleri Bakanı oldu.

Bulunduğu Siyasi Partiler :

1987-2002 - Doğru Yol Partisi

2008-2009 - Demokrat Parti

2012 - ----- - Adalet ve Kalkınma Partisi