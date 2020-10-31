Süleyman Soylu nerede? Süleyman Soylu neden İzmir'de değil? Koronavirüse mi yakalandı?

AFAD, Ege Denizi İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremde 26 kişi hayatını kaybederken 831 kişi yaralanmıştı. Türkiye'de 2020 yılında yaşanan felaketlerde hemen hemen her bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir'de olmaması dikkat çekmişti. Bunun üzerine Süleyman Soylu nerede? Süleyman Soylu neden İzmir'de değil? sorularının yanıtları merak ediliyor.

SÜLEYMAN SOYLU NEREDE? SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İZMİR'DE DEĞİL?

Oda TV'nin haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olduğu için İzmir'e gitmediği öğrenildi. Bakan Soylu'nun yakınlarına," Çok gitmek istiyorum ancak hastalığım nedeniyle gidemiyorum" dediği öne sürüldü.

İBRAHİM KALIN KORONA MI OLDU?

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, Ankara'da artan vakaların bir diğer mağduru da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Kalın'ın da Korona testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinada olduğu öğrenildi.