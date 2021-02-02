İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kabe provokasyonuna Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bakan Soylu'nun paylaşımı Twitter tarafından sansüre uğradı. Bakan Soylu bu duruma tepki gösterdi ve takipçilerini Telegram hesabına davet etti. Peki Süleyman Soylu Telegram hesabı nedir? | Süleyman Soylu Telegram linki ne? İşte ayrıntılar...

SÜLEYMAN SOYLU TELEGRAM HESABI NEDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, bugün yaptığı paylaşımda "Kabe-i Muazzama’ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" ifadelerine yer verdi.

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle paylaşıma sansür getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu durum sebebiyle, Telegram hesabından görüntülü bir paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, Twitter’ın sansür uygulamasına tepki gösterdi ve "Twitter’ın yasaklama politikasını gördünüz dimi. Bizim kutsalımıza, Kabe’mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz twite, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" ifadelerini kullandı..

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Twitter’ın sansür uyguladığını belirterek, takipçilerini Telegram’a davet etti.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN TELEGRAM HESABI NEDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Telegram hesabında paylaşımda bulundu.

Bundan sonra Telegram hesabını kullanacağını ifade eden Bakan Soylu telegram kanalında paylaştığı videoda LGBT bireylerin Kabe'ye yaptığı hakerete tepki gösterdi.

Süleyman Soylu'nun telegram hesabının adresi için tıklayınız

TELEGRAM NEDİR?

Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir.

Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem akıllı telefonlarda hem de masaüstü bilgisayarlarda kullanıma uygundur. Sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Telegram bugüne kadar milyonlarca kişi tarafından tercih edildi.

TELEGRAM UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?

Dijital mesajlaşma uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz yüklenilebilir. Aynı zamanda ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

TELEGRAM'IN SUNDUĞU ÖZELLİKLER NELERDİR?

- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.

- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomatik silinir.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.

TELEGRAM KİMİN, SAHİBİ KİM?

Son günlerde kullanıcılar tarafından çokça talep gören Telegram uygulaması, indirmek isteyen kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Telegram uygulaması, Ağustos 2013'te Rus programcısı Pavel Durov tarafından tasarlanmıştır. Telegram işlemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 2 GB'a kadar dosya paylaşımı yapma hizmeti sunmaktadır.

TELEGRAM UYGULAMASI GÜVENLİ Mİ?

Telegram, WhatsApp ve benzeri dijital mesajlaşma servislerinden aslında daha güvenlidir. Güvenliği zayıf olan bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne dayanmaktadır.