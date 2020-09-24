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Süleyman Soylu: "Uyuşturucunun PKK ile de bağlantısı var"

İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucunun PKK ile de bağlantısı var. AB'deki uyuşturucu sisteminin çoğunu PKK yönetiyor. Doğu'dan gelen eroin, Afganistan ve İran üzerinden geliyor.

Süleyman Soylu: "Uyuşturucunun PKK ile de bağlantısı var"

İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucunun PKK ile de bağlantısı var. AB'deki uyuşturucu sisteminin çoğunu PKK yönetiyor. Doğu'dan gelen eroin, Afganistan ve İran üzerinden geliyor. Örneğin skunk batı mahreçlidir. Bonzai de batıdan gelir. Esas bu yıl bizim tehlike olarak gördüğümüz 3 şey vardı. Birincisi esrarın artacağını düşündük. Skunk'un artacağını düşündük. Türkiye'nin şuan en büyük tehlikesi metamfetamindir. Çok tehlikeli bir uyuşturucu. Çok bağımlılık yapan bir şey. En büyük mücadeleyi veriyoruz."



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