Süleyman Soylu ve Mansur Yavaş'ın o karesi sosyal medyayı salladı! "Biri Bakan, diğeri uzaktan öylece bakan"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada vatandaşı dinleyen, kentte olumsuz hava koşullarını detaylıca inceleyerek sorunları tespit eden Soylu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ziyarette bulundu. İkilinin buluşması sonrası çekilen kare, sosyal medyayı salladı.

"BİRİ BAKAN, BİRİ UZAKTAN ÖYLECE BAKAN"

Süleyman Soylu, kentte yaptığı incelemelerin ardından dizine kadar ıslak pantolonu ve yağmur çizmeleriyle Mansur Yavaş'ı ziyarette bulundu. Burada Yavaş'ın Belediye Başkanı olmasına rağmen takım elbisesinden, ayakkabısına kadar giyiminin pırıl pırıl olması vatandaşı sinirlendirdi. Mansur Yavaş için gelen "Ankara sel altında sen keyif peşindesin" yorumları dikkat çekerken, Bakan Soylu'nun emek kokan fotoğrafına "Biri Bakan, biri öylece uzaktan bakan" şeklinde yorumlar geldi.