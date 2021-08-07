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Süleyman Soylu'nun acı günü... Amcası Hüseyin Soylu hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu, kansere yenik düşerek, hayatını kaybetti.

Süleyman Soylu'nun acı günü... Amcası Hüseyin Soylu hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Twitter hesabından Bakan Soylu'nun amcasının vefat ettiğini duyurdu. Bir süredir kanserle savaşan 75 yaşındaki Hüseyin Soylu'nun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. 

 

 

 

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Hüseyin Soylu'nun cenazesinin, yarın öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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