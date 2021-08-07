Süleyman Soylu'nun acı günü... Amcası Hüseyin Soylu hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu, kansere yenik düşerek, hayatını kaybetti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Twitter hesabından Bakan Soylu'nun amcasının vefat ettiğini duyurdu. Bir süredir kanserle savaşan 75 yaşındaki Hüseyin Soylu'nun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli amcası Hüseyin Soylu’nun vefatını üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) August 7, 2021
Mekânı cennet olsun inşallah.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Hüseyin Soylu'nun cenazesinin, yarın öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.