İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesiyle birlikte çekilen fotoğrafının altına hakaret içerikli yorum yapan sosyal medya kullanıcısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki Süleyman Soylu'nun annesine kim küfretti? | Erdal Erbaş kimdir? İşte detaylar...

SÜLEYMAN SOYLU'NUN ANNESİNE KİM KÜFRETTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaştığı, annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının altına küfürlü yorum yazan Erdal Erbaş'tır. Twitter'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle şüpheli Erdal Erbaş hakkında "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

ERDAL ERBAŞ KİMDİR?

Erdal Erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaştığı, annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının altına hakarette bulunduğu bir yorum yapmıştı. Erdal Erbaş'ın tek vukuatının bu olmadığı bir süre önce ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir haberinin altına yorum yapan Erbaş'ın burada da Erdoğan'a ağıza alınmayacak ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Erbaş, söz konusu paylaşımında Erdoğan için, "Al o çayı…" diye başlayıp ağıza alınmayacak küfürlerle saldırdı.

Devlet büyüklerine hakaret eden Erbaş'ın kendisi de dâhil ailesinin birçok suça karıştığı ve söz konusu suçlardan dolayı yargılandığı ortaya çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET İÇEREN PAYLAŞIMLAR SEBEBİYLE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında E.E.'nin sosyal medya hesapları ayrıntılı olarak incelemeye alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli E.E.'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, "CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Şüpheli E.E. polis merkezine götürüldü. Polisteki işlemleri sonrası Bakırköy Adliyesi'ne çıkarılan E.E., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.