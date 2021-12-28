Süleyman Soylu'nun "özel teftiş" kararı, HDP ve CHP'yi bir araya getirmeye bahane oldu! HDP'li isim tutuştu, PKK ve Kürt ayrımı yapamadı!

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkındaki "özel teftiş" açıklamalarına sert tepki gösterdi. Teftişin yapılmasına karşı olduğunu cümlelerinin her kelimesinden vatandaşa yansıtan Beştaş, "Kürt probleminiz var" diyerek, PKK'ya yönelik bu soruşturmayı, Kürt vatandaşlarına yansıtmaya çalıştı.

"GALEYANA GETİRME ÇABASI"

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gerçekleştirdiği konuşmada, mevzu bahis olan konuya üstten değinerek, sorunu PKK değil, Kürt vatandaşları gibi yansıtmaya çalıştı ancak, sosyal medyadan gelen tepkiler Beştaş'ın istediği gibi olmadı. Kullanıcılar, "Sorunun bu olmadığını biliyorsun." " Her zamanki HDP, galeyana getirme çabası" gibi yorumlarda bulundu.

TEFTİŞ YAPILMASINI İSTEMİYOR

Süleyman Soylu'nun "özel teftiş" kararına karşı çıkan HDP'li Grup Başkanvekili, İçişleri Bakanı için çirkin söylemlerde bulundu. "Büyükşehir Belediyesi’ne saldırıyor. Soylu’nun tek başına verebileceği bir karar değil bu. Mutlaka iktidar içinde ortaklaştıkları bir meseledir. " diyen Beştaş'ın, sinirlerine hakim olamayıp, sesini de yükselttiği görüldü.