Süleymancılar cemaatine ait Kur'an kursundaki taciz iddiasına soruşturma

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Zümrütevler Kur'an kursunda üç çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı iddialarının haberleştirilmesi ve sosyal medyada tepki görmesi üzerine olay hakkında soruşturma başlatıldı. Kursun Süleymancılar'a ait olduğu öne sürülürken kurumdan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Maltepe'deki Zümrütevler Kur'an kursunda, yaşları açıklanmayan üç küçük çocuk, Süleymancılar'a ait bir Kur'an kursunda cinsel istismara maruz kaldıkları iddiası hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yapılan suç duyurusundaki iddialara göre, Zümrütevler Kuran Kursu’na yeni başlayan bir öğrenci, buradaki ilk gününün akşam saatlerinde yatılı kalan öğrencilerin karınlarının ağrıdığını fark etti. Ertesi gün tekrar kursa giden bu öğrenci, orada bulunan ‘hocalara’ arkadaşlarının durumunu anlattı.

Öğrenciye, hocaları tarafından “Önemli bir şeyleri yok. Sen yine de 8. sınıf öğrencilerinden uzak dur” denildi. Çocuk, kursun üçüncü gününde namaz kılmak için arkadaşıyla mescide indiği sırada 8. sınıf öğrencisi B.’nin kendinden küçük bir öğrenciyi cinsel istismara maruz bıraktığını gördü.

O sırada diğer öğrencileri fark eden B., “Sıra size de gelecek” diye tehdit etti. Bunun üzerine öğrenciler, durumu ‘hocalara’ bildirdi. Hocalar ve kurs yetkilileri ise “Büyütülecek bir şey yok” yanıtını verdi. Dilekçede hem ‘çocuğun cinsel istismarı’ hem de ‘suçu bildirmeme’ suçlarından cezalandırma talep edilirken “Zümrütevler Kuran Kursu’nda uzunca süreden beri öğrencilere yönelik cinsel istismar suçu işlenmekte. Bundan dolayı suçu gizleyen ve bildirmeyen hocalara yönelik soruşturma yürütülmesini talep etmekteyiz.” ifadeleri yer aldı.