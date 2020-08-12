Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda korkutan yangın!

Sultanbeyli'de Aydos Ormanlarında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın başladı. İtfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildiği yangında yangın helikopteri de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Aydos'ta ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında 2 farklı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına itfaiye ve orman ekipleri yerden müdahale ederken, bir helikopter de havadan yangını söndürmeye çalışıyor.