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  3. Sultanbeyli’de nedeni bilinmeyen yangın korku dolu anlar yaşattı

Sultanbeyli’de nedeni bilinmeyen yangın korku dolu anlar yaşattı

Sultanbeyli'de gece yarısı 5 katlı binanın boş olan çatı katı alev alev yandı. Alevleri fark eden apartman sahiplerinin bildirmeleri üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Sultanbeyli’de nedeni bilinmeyen yangın korku dolu anlar yaşattı

Sultanbeyli'de gece yarısı 5 katlı binanın boş olan çatı katı alevlere teslim oldu. Sultanbeyli, Mehmet Akif Mahallesi, Fatih Bulvarı üstünde bulunan 5 katlı binanın boş olan 5'inci katındaki çatı kısmı saat 04.15 sularında alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibinin geldiği yangında polisler çevre güvenliğini sağlarken itfaiye erleri alevlere dört koldan müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin sonrasında kontrol altına alınan yangında ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Boş olan binada çıkan ve geceyi aydınlatan yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

Sultanbeyli’de nedeni bilinmeyen yangın korku dolu anlar yaşattı

Sultanbeyli’de nedeni bilinmeyen yangın korku dolu anlar yaşattı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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