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  3. Sultangazi güne silah sesleri ile uyandı! Silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Sultangazi güne silah sesleri ile uyandı! Silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Sultangazi’de sabah saatlerinde silah sesleri yankılandı. Yaşanan olayda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Sultangazi güne silah sesleri ile uyandı! Silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Sultangazi'de sabah saatlerinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Meydana gelen olayda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay sabah 07.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. İnan A.(30) isimli şahıs, tanımadığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan İnan A. kanlar içerisinde yerde kaldı.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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