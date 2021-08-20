Sultangazi'de film gibi olay! Hırsızlar, evini soydukları şahsı araçla evine bıraktı

Edinilen bilgilere göre sadece filmlerde yaşanacak olay, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde yaşandı. Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşanan olayda Serkan İlhan'ın evine giren hırsızı gören İlhan'ın kızı çığlık attı. Bunun üzerine İlhan, evden çaldığı kumbarayı alarak kaçan hırsızı kovaladı. İlhan'ın kovalamasının ardından panikleyen hırsız kumbarayı bir kamyonunun kasasına attıktan sonra kaçtı. Kumbarayı bulduktan sonra evine dönmek isteyen İlhan yoldan geçen bir aracı durdurarak kendisini evine bırakmalarını istedi. İlhan evine döndükten sonra güvenlik kameralarını izlediğinde büyük şok yaşadı. İlhan, kendisini eve bırakan kişilerin hırsız ve ona yardım eden arkadaşları olduğunu öğrendi.

Daha sonra kamera görüntüleri ile polis merkezine giden İlhan, hırsızlardan şikayetçi oldu.

HIRSIZLARI YALIN AYAK KOVALADI

Yaşadığı olayı anlatan İlhan, hırsızlardan birinin aracın üstüne çıkarak birinci kata tırmandığını daha sonra sise kızlarının yatak odasına girdiğini söyledi. Hırsızların çocukların kumbarasını aldığını anlatan İlhan, " Sonrasında kapıyı açarken, bizim kız duyuyor ve 'Babam bu saatte işe gitmez' diyor ve bakıyor ki karşısında hırsız var. Çığlık atıyor. Ben de peşinden kovalıyorum. Yalın ayak kovalıyorum hırsızları. Allah'tan benim dükkanın önünden geçiyorlar. Tek kişi değillerdi üç kişilerdi. Bir kişi benim eve giriyor. Arkasından da hafif ticari araçla diğerleri takip ediyor." dedi.

BENİ ARACA ALIP EVE BIRAKIYORLAR

Kaçan hırsızın elindeki kumbarayı bir kamyonetin kasasına attığını kaydeden İlhan, " Ben parayı alırken, hırsız araca binip arka sokaktan tekrar geliyorlar parayı attıkları yere. Beni de araca alıp eve bırakıyorlar. Ben de onları durduruyorum. Giyinik olmadığım için onları durduruyorum, 'Beni eve bırakın' diyorum. Hallerinden telaşlarından zaten belli oluyordu. Parayı kamyonun kasasına atıyorlar 5 litre pet şişenin içindeydi. Onlar kamyonun kasasına atıyorlar şişeyi." diye konuştu.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Üç kişinin kendisini geri gelip araçla aldıklarını anlatan İlhan, hırsızların kamera kayıtlarının olduğunu belirterek, görüntüleri emniyete götüreceğini söyledi. Hırsızlarla arasında geçen diyaloğu da anlatan İlhan," Görüntüleri emniyete de götüreceğim. Onlar da 'Ne oldu abi biz gördük' dediler. Araba fırın arabasıydı sanırım. İçinde ekmek kırıntıları vardı. Telaşlıydılar. Ben de daha anladım, kamera kayıtlarını inceleyince ortak çalıştıkları ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.