Sümer Tilmaç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SÜMER TİLMAÇ KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Temmuz.1948 Ölüm tarihi : 12.Haziran.2015

Sümer Tilmaç kaç yaşında öldü : 67

Burcu : Yengeç

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Sümer Tilmaç doğum yeri : Malatya

Ölüm yeri : İstanbul

SÜMER TİLMAÇ BİYOGRAFİSİ

Sümer Tilmaç, 15 Temmuz 1948 tarihinde Malatya’da doğmuştur. Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğudur.

1964 yılında Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1968 yılında İstanbulBelediye Konservatuarı'ndan mezun oldu. Yaklaşık 60 tiyatro oyununda rol aldı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra bir çok filmde de rol almıştır.

2002 yılında “Son” adlı filmdeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında 7. Sadri Alışıködülünü kazandı.

2005 yılında kendi yazdığı ve senaryosunda emeği olan “Ispanaktan Nağmeler” adlı filmde yönetmenlik de yaptığı gibi başrolde de oynamıştır.

Sümer Tilmaç, Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Boğazkent Beldesi'nde eşinin adını verdiği bir çiftlik kurdu.

Sümer Tilmaç, 1989 yılında evlendiği 18 yıllık eşi Hatice Melek Konuk’dan 2007 yılında boşandı. Sümer Tilmaç'ın ilk eşinden oğlu Kerem ve kızı Hande adında 2 çocuğu, ikinci eşinden de 2 çocuğu bulunuyor.

Sümer Tilmaç, boşandıktan sonra aldığı bir karar ile artık hayatını karavanda yaşayarak geçirecek.

Sümer Tilmaç, Antalya'da kültür turizminin hareketlenmesine yönelik Toroslarda belgesel çekimi ve çadır yaptırma çalışmaları yapmaktadır. Toroslardaki yörük hayatının turizme kazandırılması için 2 kıl çadır yaptırdı, çadıra gelen turistlere tarhana çorbası, yayık ayranı ve Türk kahvesi ikramıyla Teke yöresi hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Yıllardır Antalya'da yaşayan Sümer Tilmaç, İstanbul'a sadece film çekimleri için geliyor.

2011 yılında Antalya-Manavgat otoyolu kenarındaki dinlenme tesislerinde işletme müdürlüğü yaptı.

2015 yılında başrollerinde Çetin Altay, Arzu Yanardağ ve Mesut Yar’ın oynadığı “Olur İnşallah” adlı sinema filminde Mehtap Bayri, Müfit Kayacan, Sümer Tilmaç ile birlikte oynadı.

Türk sinemasının usta oyuncusu Sümer Tilmaç 12 Haziran 2015 tarihinde Sedat Peker’in düğününde fenalaşarak yere yığıldı. Sümer Tilmaç kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Rol aldığı tiyatro oyunları:

Kanlı Nigar : Sadık Şendil

Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil

Filmleri :

2015 - Zilin Sesi (Hamdi Usta) Sinema Filmi

2015 - Olur İnşallah (Sinema Filmi)

2014 - Çılgın Dersane Üniversitede (TV Dizisi)

2014 - Çılgın Dersane 4 - Ada (Sinema Filmi)

2014 - Yeşil Deniz (Efe) (TV Dizisi)

2014 - Polis Akademisi Alaturka (Kadir) (Sinema Filmi)

2014 - Çeken Bilir (Video)

2013 - Mc Dandik (Has Baba)Sinema Filmi

2012 - İkizler Firarda (Rambo)Sinema Filmi

2012 - Sıkıysa YakalaSinema Filmi

2010 - Şenlikname: Bir İstanbul Masalı (Maytapcı)Sinema Filmi

2010 - Pak Panter

2010 - Çakallarla Dans

2010 - Memlekette Demokrasi Var

2010 - Denizden Gelen

2010 - Kara Bulut

2009 - Kız Kaçıran

2009 - Altın Kızlar

2009 - Süpürr!

2009 - Ramazan Güzeldir

2008 - Kelebek

2008 - Milyonda 1

2008 - Osmanlı Cumhuriyeti

2007 - Zoraki Koca

2006 - Geçmiş Zaman Olur ki

2006 - İlk Aşkım

2005 - Ispanaktan Nağmeler

2005 - Deli Duran

2005 - Hababam Sınıfı Üç Buçuk

2005 - El Bebek Gül Bebek

2005 - Maskeli Beşler

2004 - Aşkımızda Ölüm Var

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Cennet Mahallesi

2004 - Hababam Sınıfı Askerde

2004 - Gönül Yarası

2003 - Bekarlar

2003 - Sınırlı Aşk

2003 - Esir Şehrin İnsanları

2003 - Hababam Sınıfı: Merhaba

2002 - Gülüm

2002 - Bayanlar Baylar

2002 - Karaoğlan

2001 - Son

2001 - Aşkına Eşkıya

2000 - Acılar

2000 - Parça Pinçik

2000 - Hemşo

1999 - Kahpe Bizans

1997 - Eltiler

1996 - Kurtuluş

1996 - Çılgın Bediş

1994 - Sevginin Gücü

1993 - Deli Balta

1993 - Süper Baba

1992 - Dalgacılar

1990 - Mağrurlar / Yaralı Kalp

1989 - Yağmur Altında Bir Kedi

1989 - Leke

1989 - Önce İnsan

1989 - Sahibini Arayan Madalya

1988 - Dönemeç

1988 - Kurtdereli Mehmet Pehlivan

1988 - Denizden Gelen Kadın

1988 - Reis Bey

1988 - Sürgün

1987 - Bir Kadın Tuzağı

1987 - Kadersiz Kullar

1987 - Kan Damlaları

1987 - Muhteşem Urfalı

1987 - Oyunun Kuralı

1987 - Sultan

1987 - Tırpan-

1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın

1987 - Yaralı Can

1987 - Gönülden Gönüle

1987 - Hafız Yusuf Efendi

1987 - Japon İşi

1987 - Kuruluş / Osmancık

1986 - Asi Kabadayı

1986 - Acı Lokma

1986 - Ana Kucağı

1986 - Namus Düşmanı

1986 - İntikamcı

1986 - Acı Dünyalar

1986 - Korkusuz

1986- Çalıkuşu

1986 - Babalar da Ağlar

1986 - Erkek Milleti

1986 - Gelin Oy

1986 - Kabadayı

1986 - Kader Böyle İstedi

1986 - Sıcak Yatak

1986 - Sarhoş

1985 - Aşık Oldum

1985 - Ölüm Yolu

1985 - Acıların Çocuğu

1985 - Hacca Gidiyorum

1985 - Anadan Ayrı

1985 - Güldür Yüzümü

1985 - Herşeyim Sensin

1985 - Kara Şimşek

1984 - Gurbet

1984 - Öç (film)

1984 - Damga

1984 - Çalsın Sazlar

1984 - Sev Ölesiye

1984 - Karanfilli Naciye

1984 - Gecelerin Adamı

1983 - Aşk Adası

1983 - Beyaz Ölüm

1983 - Aptal Kahraman

1983 - Gırgıriyede Cümbüş Var

1983 - Kılıbık

1983 - Türkiyem-

1982 - Kırmızı Kelebek

1982 - Ağlayan Gülmedi mi?

1982 - Buyurun Cümbüşe

1982 - Gözüm Gibi Sevdim

1981 - Gırgıriye

1981 - Ah Güzel İstanbul

1981 - Kanlı Nigar

1981 - Ben de Özledim

1981 - Bizim Sokak

1981 - Kara Gurbet

1980 - Beş Parasız Adam

1980 - Ben Topraktan Bir Canım

1980 - Eşek Şakası

1980 - Kır Gönlünün Zincirini

1979 - Küskün Çiçek

1979 - Vatandaş Rıza

1979 - Kadersizler

1979 - Gelin Kayası

1979 - Otobüs Neriman

1979 - Süpermen Dönüyor

1978 - Kara Murat Devler Savaşıyor

1978 - Dilek Kutusu / Dilek Taşı

1978 - Denizin Kanı

1978 - Oooh Oh

1978 - Hedef

1977 - Lanet / İlenç

1977 - Benim Gibi Sevenler

1977 - Benim Altı Sevgilim

1976 - Eksik Etek

1976 - Taşra Kızı

1976 - Meraklı Köfteci

1976 - Gel Barışalım

1976 - Saffet Beni Affet

1976 - Aşk Dediğin Laf Değildir

1975 - Hoppala

1971 - İki Ruhlu Kadın

1984 - Dertlerin Sahibi