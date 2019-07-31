Sümer Tilmaç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SÜMER TİLMAÇ KİMDİR?
Doğum tarihi : 15.Temmuz.1948 Ölüm tarihi : 12.Haziran.2015
Sümer Tilmaç kaç yaşında öldü : 67
Kilo & Boy :
Burcu : Yengeç
Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu
Sümer Tilmaç doğum yeri : Malatya
Ölüm yeri : İstanbul
SÜMER TİLMAÇ BİYOGRAFİSİ
Sümer Tilmaç, 15 Temmuz 1948 tarihinde Malatya’da doğmuştur. Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğudur.
1964 yılında Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1968 yılında İstanbulBelediye Konservatuarı'ndan mezun oldu. Yaklaşık 60 tiyatro oyununda rol aldı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra bir çok filmde de rol almıştır.
2002 yılında “Son” adlı filmdeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında 7. Sadri Alışıködülünü kazandı.
2005 yılında kendi yazdığı ve senaryosunda emeği olan “Ispanaktan Nağmeler” adlı filmde yönetmenlik de yaptığı gibi başrolde de oynamıştır.
Sümer Tilmaç, Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Boğazkent Beldesi'nde eşinin adını verdiği bir çiftlik kurdu.
Sümer Tilmaç, 1989 yılında evlendiği 18 yıllık eşi Hatice Melek Konuk’dan 2007 yılında boşandı. Sümer Tilmaç'ın ilk eşinden oğlu Kerem ve kızı Hande adında 2 çocuğu, ikinci eşinden de 2 çocuğu bulunuyor.
Sümer Tilmaç, boşandıktan sonra aldığı bir karar ile artık hayatını karavanda yaşayarak geçirecek.
Sümer Tilmaç, Antalya'da kültür turizminin hareketlenmesine yönelik Toroslarda belgesel çekimi ve çadır yaptırma çalışmaları yapmaktadır. Toroslardaki yörük hayatının turizme kazandırılması için 2 kıl çadır yaptırdı, çadıra gelen turistlere tarhana çorbası, yayık ayranı ve Türk kahvesi ikramıyla Teke yöresi hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Yıllardır Antalya'da yaşayan Sümer Tilmaç, İstanbul'a sadece film çekimleri için geliyor.
2011 yılında Antalya-Manavgat otoyolu kenarındaki dinlenme tesislerinde işletme müdürlüğü yaptı.
2015 yılında başrollerinde Çetin Altay, Arzu Yanardağ ve Mesut Yar’ın oynadığı “Olur İnşallah” adlı sinema filminde Mehtap Bayri, Müfit Kayacan, Sümer Tilmaç ile birlikte oynadı.
Türk sinemasının usta oyuncusu Sümer Tilmaç 12 Haziran 2015 tarihinde Sedat Peker’in düğününde fenalaşarak yere yığıldı. Sümer Tilmaç kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Rol aldığı tiyatro oyunları:
Kanlı Nigar : Sadık Şendil
Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil
Filmleri :
2015 - Zilin Sesi (Hamdi Usta) Sinema Filmi
2015 - Olur İnşallah (Sinema Filmi)
2014 - Çılgın Dersane Üniversitede (TV Dizisi)
2014 - Çılgın Dersane 4 - Ada (Sinema Filmi)
2014 - Yeşil Deniz (Efe) (TV Dizisi)
2014 - Polis Akademisi Alaturka (Kadir) (Sinema Filmi)
2014 - Çeken Bilir (Video)
2013 - Mc Dandik (Has Baba)Sinema Filmi
2012 - İkizler Firarda (Rambo)Sinema Filmi
2012 - Sıkıysa YakalaSinema Filmi
2010 - Şenlikname: Bir İstanbul Masalı (Maytapcı)Sinema Filmi
2010 - Pak Panter
2010 - Çakallarla Dans
2010 - Memlekette Demokrasi Var
2010 - Denizden Gelen
2010 - Kara Bulut
2009 - Kız Kaçıran
2009 - Altın Kızlar
2009 - Süpürr!
2009 - Ramazan Güzeldir
2008 - Kelebek
2008 - Milyonda 1
2008 - Osmanlı Cumhuriyeti
2007 - Zoraki Koca
2006 - Geçmiş Zaman Olur ki
2006 - İlk Aşkım
2005 - Ispanaktan Nağmeler
2005 - Deli Duran
2005 - Hababam Sınıfı Üç Buçuk
2005 - El Bebek Gül Bebek
2005 - Maskeli Beşler
2004 - Aşkımızda Ölüm Var
2004 - Avrupa Yakası
2004 - Cennet Mahallesi
2004 - Hababam Sınıfı Askerde
2004 - Gönül Yarası
2003 - Bekarlar
2003 - Sınırlı Aşk
2003 - Esir Şehrin İnsanları
2003 - Hababam Sınıfı: Merhaba
2002 - Gülüm
2002 - Bayanlar Baylar
2002 - Karaoğlan
2001 - Son
2001 - Aşkına Eşkıya
2000 - Acılar
2000 - Parça Pinçik
2000 - Hemşo
1999 - Kahpe Bizans
1997 - Eltiler
1996 - Kurtuluş
1996 - Çılgın Bediş
1994 - Sevginin Gücü
1993 - Deli Balta
1993 - Süper Baba
1992 - Dalgacılar
1990 - Mağrurlar / Yaralı Kalp
1989 - Yağmur Altında Bir Kedi
1989 - Leke
1989 - Önce İnsan
1989 - Sahibini Arayan Madalya
1988 - Dönemeç
1988 - Kurtdereli Mehmet Pehlivan
1988 - Denizden Gelen Kadın
1988 - Reis Bey
1988 - Sürgün
1987 - Bir Kadın Tuzağı
1987 - Kadersiz Kullar
1987 - Kan Damlaları
1987 - Muhteşem Urfalı
1987 - Oyunun Kuralı
1987 - Sultan
1987 - Tırpan-
1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın
1987 - Yaralı Can
1987 - Gönülden Gönüle
1987 - Hafız Yusuf Efendi
1987 - Japon İşi
1987 - Kuruluş / Osmancık
1986 - Asi Kabadayı
1986 - Acı Lokma
1986 - Ana Kucağı
1986 - Namus Düşmanı
1986 - İntikamcı
1986 - Acı Dünyalar
1986 - Korkusuz
1986- Çalıkuşu
1986 - Babalar da Ağlar
1986 - Erkek Milleti
1986 - Gelin Oy
1986 - Kabadayı
1986 - Kader Böyle İstedi
1986 - Sıcak Yatak
1986 - Sarhoş
1985 - Aşık Oldum
1985 - Ölüm Yolu
1985 - Acıların Çocuğu
1985 - Hacca Gidiyorum
1985 - Anadan Ayrı
1985 - Güldür Yüzümü
1985 - Herşeyim Sensin
1985 - Kara Şimşek
1984 - Gurbet
1984 - Öç (film)
1984 - Damga
1984 - Çalsın Sazlar
1984 - Sev Ölesiye
1984 - Karanfilli Naciye
1984 - Gecelerin Adamı
1983 - Aşk Adası
1983 - Beyaz Ölüm
1983 - Aptal Kahraman
1983 - Gırgıriyede Cümbüş Var
1983 - Kılıbık
1983 - Türkiyem-
1982 - Kırmızı Kelebek
1982 - Ağlayan Gülmedi mi?
1982 - Buyurun Cümbüşe
1982 - Gözüm Gibi Sevdim
1981 - Gırgıriye
1981 - Ah Güzel İstanbul
1981 - Kanlı Nigar
1981 - Ben de Özledim
1981 - Bizim Sokak
1981 - Kara Gurbet
1980 - Beş Parasız Adam
1980 - Ben Topraktan Bir Canım
1980 - Eşek Şakası
1980 - Kır Gönlünün Zincirini
1979 - Küskün Çiçek
1979 - Vatandaş Rıza
1979 - Kadersizler
1979 - Gelin Kayası
1979 - Otobüs Neriman
1979 - Süpermen Dönüyor
1978 - Kara Murat Devler Savaşıyor
1978 - Dilek Kutusu / Dilek Taşı
1978 - Denizin Kanı
1978 - Oooh Oh
1978 - Hedef
1977 - Lanet / İlenç
1977 - Benim Gibi Sevenler
1977 - Benim Altı Sevgilim
1976 - Eksik Etek
1976 - Taşra Kızı
1976 - Meraklı Köfteci
1976 - Gel Barışalım
1976 - Saffet Beni Affet
1976 - Aşk Dediğin Laf Değildir
1975 - Hoppala
1971 - İki Ruhlu Kadın
1984 - Dertlerin Sahibi
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