Suna Yıldızoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Şubat.1955

Suna Yıldızoğlu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Sinema Oyuncusu

Suna Yıldızoğlu doğum yeri : Bournemouth, İngiltere

SUNA YILDIZOĞLU BİYOGRAFİSİ

Suna Yıldızoğlu, 26 Subat 1955 tarihinde İngiltere Bournemouth’da İngiliz bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Gerçek adı, Sonja Eady’dir. Anne ve babası o sekiz yaşındayken ayrıldılar. 2 erkek kardeşi var. İlk okuldayken tiyatro ve dansla uğraştı. 11 yaşındayken ciddi bir şekilde tiyatroya başladı.

1974'te Türkiye'ye gelerek yerleşti. Sanatçı Kayhan Yıldızoğlu ile evlendi ve adını da Suna Yıldızoğluolarak değiştirdi, Türk vatandaşı oldu, sonra sinema oyuncusu oldu. Boşandıktan sonra 1978 ile 1986 yılları arasında, şarkıcı Çetin Alp ile 8 yıl yaşamıştır.

Suna Yıldızoğlu’nu Türk seyircisi, Cüneyt Arkın ile birlikte oynadığı “Yıkılmayan Adam”, Zeki Alasya – Metin Akpınar ile birlikte oynadığı “Petrol Kralları”, Kemal Sunal ile oynadığı “Gol Kralı” ve Metin Belgin ile oynadığı “Sokaktaki Adam” adlı filmlerden tanıyor.

1981 yılında 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazandı.

1996 yılında “Sokaktaki Adam” filmindeki rolü ile 18. Siyad Türk Sineması Ödülleride En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

1978 ile 2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde, reklamlarda oyunculuk ile foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.

1978 yılında İzmir Fuarı için sahne teklifi gelince şarkıcı oldu. Şan dersleri aldı. 1978 yılının Aralık ayında Harbiye’de o zaman İstanbul’un en popüler gece kulübü olan Gala Kulüp’te sahneye çıkmaya başladı.

2000 senesinde sahne ve sinema’dan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya’ya yerleşerek iş hayatına atılmıştır. Avustralya’da “Alaturka” adında bir şirket kurdu ve Türkiye’nin küçük çapta tanıtımını yaptı ve başarılı da oldu. Yaklaşık 7 yıl sonra tekrar ikinci vatanım dediği Türkiye’ye geldi. Halen Türkiye'de yaşamaktadır.

Ana dili İngilizceden başka Fransızca, İspanyolca ve Almanca ile Türkçe biliyor.

Evlilikleri :

1.evliliği: ocak 1975 yılında ilk evliliğini bir Türk'le yaptı. Ancak aradığını bulamadı ve aynı yılın Şubat ayında ayrıldı.

2.evliliği: Sanatçı Kayhan Yıldızoğlu ile 10 Ekim 1976 tarihinde evlendi. Boşandı.

3.evliliği: 1978 ile 1986 yılları arasında,şarkıcı Çetin Alp ile evlenmedi ama 8 yıl birlikte yaşamıştır.

4.evliliği: 1989 yılında Dudley Allen adında bir İngiliz ile evlenmiş ve 2007 yılında boşanmıştır. Bu evliliğinden Yasemin Allen (d. 10 Temmuz 1989) adında bir kızı ve bir oğlu (d.1993) var.

Albümleri :

Türküler Türkülerimiz / Avrasya

Do You Think I'm Sexy / I'm Gonna Dance

Filmleri :

2010 - Yerden Yüksek

2010 - Geniş Aile

2008 - Elif (Dizi)

2005 - Teberik Şanssız

2000 - Paşa baba konağı

2000 - Karate Can

2000 - Eskici Baba

2000 - Eşref Saati

1999 - Küçük Besleme

1997 - Yalan

1996 - Sara ile Musa

1996 - Sevda Kondu

1995 - Sokaktaki Adam

1995 - Durum Bundan İbaret

1993 - Sevgili Ortak

1993 - Bizim Takım

1992 - Kopuk Dünyalar

1987 - Yaralı Can

1987 - Mesela Muzaffer

1986 - Biraz Neşe Biraz Keder

1986 - Tarzan Rıfkı

1985 - Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül

1984 - Şaşkın Gelin

1984 - Ömrümün Tek Gecesi

1983 - Dönme Dolap

1981 - Kürtaj

1981 - Uyanık Aptallar

1980 - Kurban Olduğum

1980 - Kul Sevdası

1980 - Akıllı Deliler

1980 - Gol Kralı

1979 - Nokta İle Virgül Paldır Küldür

1978 - Aşk Ve Adalet

1978 - Seven Unutmaz

1978 - Petrol Kralları

1977 - Güneşli Bataklık

1977 - Bir Adam Yaratmak

1977 - Garip

1977 - Şıpsevdi

1977 - Bir Yürek Satıldı

1977 - Kan

1977 - Yıkılmayan Adam

1976 - Şoför Mehmet