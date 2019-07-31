Sunay Akın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SUNAY AKIN KİMDİR?

Doğum tarihi : 12.Eylül.1962

Sunay Akın kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Şair, Yazar, Gazeteci

Sunay Akın doğum yeri : Maçka, Trabzon

SUNAY AKIN BİYOGRAFİSİ

Şiir kitaplarının yanında romanları da bulunan şairin 11 ülkeden topladığı oyuncaklardan oluşan bir “Oyuncak Müzesi” vardır.

Sunay Akın, 12 Eylül 1962 tarihinde Trabzon’'un Maçka ilçesinde doğmuştur. Akın’ın daha iyi bir eğitim alabilmesi için ailesi şair 10 yaşındayken İstanbul’a taşındı. Koşuyolu Lisesi’ni bitirdi ve 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden jeomorfoloji okuyarak mezun oldu.aldı.

Sunay Akın ilk şiirini 9 yaşında meteoroloji müdürlüğünde çalışan bir memurun kızına yazar. Kızın isminin baş harflerinin dizelerini oluşturduğu şiiri evlerinin terasında bulunan odunluk kapısının iç kısmına yazar. Kız balkona geldiğinde odunluğun kapısını açar. Mahsusçuktan! … Ama şiir kızın gözüne hiçbir zaman takılmaz. Sunay Akın yıllar sonra “Bir Şairdir Artık”, çocukluğunun geçtiği Trabzon’a gittiğinde sert geçen bir kışta, içindeki odunlarla birlikte kapının da sökülüp yakıldığını öğrenir. Şairin ilk şiiri “Hava Muhalefeti” nedeniyle kayıptır.

Sunay Akın’ın ilk şiirleri 1984’te bir dergide yayınlandı. 1987’de “Noktalı Virgül” dosyasıyla Halil Kocagöz Şiir Ödülü’nü aldı. İlk kitabını 1989’da “Makiler” adı altında çıkardı. Aynı yıl arkadaşlarıyla birlikte “Yeni Yaprak” ve bir yıl sonra “Olmaz” adlı şiir dergilerini çıkardı. 1990’da “Makiler” şiiri, Sunay Akın’a Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü’nü kazandırdı.

“Makiler”in ardından Akın 3 şiir kitabı daha çıkardı; “Antik Acılar” (1991), “Kaza Süsü” (1993) ve “62 Tavşanı” (1998). Bunlar dışında 8 tane de roman yazdı; “İstanbul'un Nazım Planı” (1999), “Ay Çöreği ve Deniz Yıldızı” (2000), “Kız Kulesin'deki Kızılderili” (2000), “Önce Çocuklar ve Kadınlar” (2000), “İstanbul'da Bir Zürafa” (2001), “Onlar Hep Oradaydı” (2002), “Kırdığımız Oyuncaklar” (2003), “Kule Canbazı” (2004). Şairin derlemeleri de; “Şairler Matinesi” (1994), “Küçük Asker... Küçük Asker” (1996), “Şiir Cumhuriyeti” (1994), “Ve Şaire... Ve şaire” (1995), “Kırılan Canlar” (1997) idi. Tüm bunların yanında birçok radyo ve televizyon programı yaptı.

Sunay Akın’ın en büyük düşü bir oyuncak müzesi kurmaktı ve bu düşünü 23 Nisan2005’te gerçeğe dönüştürdü. Türkiye’de türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyan bu müzede Akın’ın 11 yıl boyunca dünyanın birçok yerinden topladığı oyuncaklar yer alıyor. Müze, İstanbul Göztepe’de bulunuyor.

Sunay Akın Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 5 yıl boyunca hem ders verdi hem ders aldı. Tek kişilik bir gösteriler hazırlayıp sundu. Türkiye'nin çok sayıda merkezinde ve yurtdışında (Frankfurt, Nürnberg, Londra) sayısız kez tek kişilik oyunlarını sergiledi. Hala İki Kitap Bir Heves adlı gösterisini sunmaya devam etmektedir.

Şiirlerinde Orhan Veli Kanık’ın ve Cemal Süreya’nın etkileri görülür. Kelime oyunlarını ve alaycılığı sık kullanır.

TRT 2 ve CNN Türk'de "Stüdyo İstanbul", "İzler", "Akşama Doğru", "5N 1K" gibi kültür sanat programları ve belgeseller hazırlayan, katkıda bulunan Sunay Akın, TV 8'de de "Gezgin Korkuluk" ve Ramazan Ayı boyunca Mahya Işıkları adlı programı hazırlayıp sundu. Yaşam Radyo, Radyo Kent, Best FM'de radyo programları yaptı.

Sunay Akın, ATV'de yayınlanan "Yaşamdan Dakikalar" adlı söyleşi programında Haşmet Babaoğlu, Hıncal Uluç, Nebil Özgentürk ile birlikte yorumculuk yaptı. İlk olarak 2004'te atv'de yayınlanmaya başlayan program, kısa bir süre sonra tv8'e geçmiştir. Günümüzde ise 2011'den beri Skyturk360'da yayınlanmaya devam etmektedir. "Yılın en iyi kültür programı" ödülünü almıştır.

Skyturk360 isimli kanalda her Cumartesi yayınlanan "Hayat Deyince" programını sundu.

Sunay Akın, 7 Mart 1986 tarihinde Belgin Akın ile evlendi. Ozan Akın (d.1989) ve Ilgın Akın (d.1995) adlarında 2 çocuğu vardır.



Kitapları :

2015 - Hayal Kahramanları

2013 - Geyikli Park

2011 - Bir Çift Ayakkabı

2010 - Çorap Kaçığı

2009 - Ay Hırsızı

2007 - Tuncay Terzihanesi

2004 - Kule Canbazı

2003 - Kırdığımız Oyuncaklar

2002 - Onlar Hep Oradaydı

2001 - İstanbul'da Bir Zürafa

2000 - Önce Çocuklar ve Kadınlar

2000 - Ayçöreği ve Denizyıldızı

2000 - Kız Kulesi'ndeki Kızılderili

1999 - Antik Acılar

1999 - Makiler

1998 - 62 Tavşanı

1997 - Kırılan Canlar

1996 - İstanbul'un Nazım Planı...

1996 - Kaza Süsü

1996 - Makiler

1995 - Antik Acılar

1995 - Küçük Asker...Küçük Asker...

1994 - Veşaire...Veşaire

1993 - Şairler Matinesi

1993 - Şiir Cumhuriyeti - Safa Fersal ile birlikte

1993 - şiir ülkesi

Tiyatro oyunları :

2016 - Sunay Akın ile Görçek (Anlatıcı) Caddebostan Kültür Merkezi

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Üvey Evlat (Kendisi)

2014 - Pek Yakında (Sunay Akın) (Sinema Filmi)

2014 - Dumlupınar Son Dalış (Kendisi)(Kısa Film)

2012 - Kral Yolu - Olba Krallığı (Sinema Filmi)

2010 - Veda (Kazım Karabekir) (Sinema Filmi)

2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi)

Müzik :

2015 - Ali Kundilli (Sinema Filmi)