Sung Moo Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Moo Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sung Moo Hong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sung Moo Hong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sung Moo Hong 22 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 홍성무 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sung Moo Hong Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sung Moo Hong'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sung Moo Hong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sung Moo Hong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sung Moo Hong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sung Moo Hong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gangwon FC U18

1 Ocak 2022 yılında Gangwon FC

Sung Moo Hong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sung Moo Hong şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Suji Junior FC (수지주니어FC, 2014-2015),Sokcho Middle School (속초중학교, 2016-2018),Gangwon FC U18 (강릉제일고등학교, 2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.