Sünnet düğünü kanlı bitti! Maganda rastgele ateş açtı: Birisi 3 yaşında 2 kişi öldü, 8 yaralı! Balıkesir'de organize edilen sünnet düğününde bulunanlara rastgele ateş açan ve sarhoş olduğu öne sürülen S.A.’nın silahından çıkan kurşunlar, birisi 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişinin ölümüne sebep oldu. Olayda 8 kişi de yaralandı.

A+ A-

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde gerçekleşen olayda, bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. BİR ANDA RASTEGELE ATEŞ AÇTI Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen S.A, Ganibey Caddesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan K.D. (3), E.G (31), A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D ve N.D. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralanan 3 yaşındaki K.D ve 31 yaşındaki E.G müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü sünnet düğünümagandabalıkesir