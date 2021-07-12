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  3. Sünnet düğünü kanlı bitti! Maganda rastgele ateş açtı: Birisi 3 yaşında 2 kişi öldü, 8 yaralı!

Sünnet düğünü kanlı bitti! Maganda rastgele ateş açtı: Birisi 3 yaşında 2 kişi öldü, 8 yaralı!

Balıkesir'de organize edilen sünnet düğününde bulunanlara rastgele ateş açan ve sarhoş olduğu öne sürülen S.A.’nın silahından çıkan kurşunlar, birisi 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişinin ölümüne sebep oldu. Olayda 8 kişi de yaralandı.

Sünnet düğünü kanlı bitti! Maganda rastgele ateş açtı: Birisi 3 yaşında 2 kişi öldü, 8 yaralı!

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde gerçekleşen olayda, bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

BİR ANDA RASTEGELE ATEŞ AÇTI

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen S.A, Ganibey Caddesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı.

Sünnet düğünü kanlı bitti! Rastgele ateş açtı: Birisi 3 yaşında 2 kişi öldü, 8 yaralı!

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan K.D. (3), E.G (31), A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D ve N.D. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sünnet düğünü kanlı bitti! Rastgele ateş açtı: Birisi 3 yaşında 2 kişi öldü, 8 yaralı!

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 3 yaşındaki K.D ve 31 yaşındaki E.G müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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