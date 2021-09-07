Sünnet düğününde çektiği halay sonu oldu! O anlar kameralara yansıdı!

Tekirdağ'ın, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir sünnet düğününde üzücü bir ölüm gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının oğlunun sünnet düğünü için eğlenceye giden 68 yaşındaki Mikail Göleli, bir süre sonra çalan müzik eşliğinde halaya katılmak istedi. 68 yaşındaki adam halay esnasında bir anda fenalaştı ve yere yığıldı. Hayatını kaybeden Mikail Göleli isimli adamın kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Halay çektiği sırada kalp krizi geçirdiği öğrenilen Mikail Göleli bir anda yere yığıldı. Yaşananlar düğünü çeken kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan Göleli, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Mikail Göleli, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya şahit olan düğün davetlilerinden Mehmet Girgin, Mikail Göleli'yi çok yakından tanıdığını ve bu ölüm üzerine çok büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

"RAHATSIZLIĞI PEK YOKTU"

Mehmet Girgin, "Rahmetli Mikail abi düğüne geldi. Halay başı çekerken o esnada rahatsızlanarak yere düştü. Yere düştükten sonra tabii millet başına toplandı. Telefon açtık ambulans geldi. Hastaneye götürdü. Daha sonra vefatını duyduk. Rahatsızlığı pek yoktu ama yine bir kalp krizi geçirdiğini duyduk. Allah kimsenin başına vermesin, çok büyük bir kayıp" dedi.

Hayatını kaybeden Mikail Göleli'nin cenazesinin memleketi Iğdır'da defnedileceği öğrenildi.