Olay, İzmir'in Menderes ilçesinde gerçekleşti. Twitter'da, bir sünnet düğününde çocuğun önünde dansöz oynatıldığı görüntülerin paylaşılmasının ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ekipler, görüntülerin Konya'daki bir sünnet düğününden olduğu yönündeki ihbarları değerlendirdi ve bu durumun İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi.

ANNE, BABA VE AMCA İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K ve amcası H.K. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ DE ÇOCUĞU KORUMA ADINA OLAYA MÜDAHİL OLACAK

Savcılık olayla ilgili 'cinsel taciz', 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de çocuğu koruma adına olaya müdahil olacağı öğrenildi.

Aile fertlerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

AMCA'DAN ŞOK AÇIKLAMA: DİSKOYA MI GÖTÜRSEYDİK

Amca H.K yaptığı açıklamada, ‘Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış.' diye konuştu.

SÜNNET DÜĞÜNÜNDEKİ O SKANDAL GÖRÜNTÜ