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  3. Sünnet düğününde tweerk dansı! Skandal görüntüler sonrası şok savunma

Sünnet düğününde tweerk dansı! Skandal görüntüler sonrası şok savunma

İzmir Menderes'te, sokakta yapılan bir sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğun gözleri önünde dansöz oynatılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sünnet düğününde tweerk dansı! Skandal görüntüler sonrası şok savunma

Olay, İzmir'in Menderes ilçesinde gerçekleşti. Twitter'da, bir sünnet düğününde çocuğun önünde dansöz oynatıldığı görüntülerin paylaşılmasının ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ekipler, görüntülerin Konya'daki bir sünnet düğününden olduğu yönündeki ihbarları değerlendirdi ve bu durumun İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi.

Sünnet düğününde twerk dansı yapan kadının videosu tepki çekti!

ANNE, BABA VE AMCA İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K ve amcası H.K. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ DE ÇOCUĞU KORUMA ADINA OLAYA MÜDAHİL OLACAK

Savcılık olayla ilgili 'cinsel taciz', 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de çocuğu koruma adına olaya müdahil olacağı öğrenildi.

Aile fertlerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Sünnet düğününde twerk dansı yapan kadının videosu tepki çekti!

AMCA'DAN ŞOK AÇIKLAMA: DİSKOYA MI GÖTÜRSEYDİK

Amca H.K yaptığı açıklamada, ‘Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış.' diye konuştu.

SÜNNET DÜĞÜNÜNDEKİ O SKANDAL GÖRÜNTÜ

 

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