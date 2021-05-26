'Süper Ay' İstanbul ve Ankara'dan böyle görüntülendi! Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Başkent Ankara ve İstanbul'dan görüntülendi.

1 5 Süper Ay adı verilen gök olayı İstanbul ve Ankara semalarında güzel görüntü oluşturdu.