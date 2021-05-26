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'Süper Ay' İstanbul ve Ankara'dan böyle görüntülendi!

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Başkent Ankara ve İstanbul'dan görüntülendi.

'Süper Ay' İstanbul ve Ankara'dan böyle görüntülendi! 115

Süper Ay adı verilen gök olayı İstanbul ve Ankara semalarında güzel görüntü oluşturdu.