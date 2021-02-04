Super Bowl 2021 kim kazandı? Super Bowl 2021 özeti

Her yıl milyonlarca spor severi ekran başına kilitleyen dünyanın en prestijli ve en çok izleyici toplayan spor organizasyonu olan Super Bowl, 2021 yılında da yine milyonları ekranları başına kilitleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl Şubat ayında düzenlenen Super Bowl, bu yılda Kansas City Chiefs ve Tampa Bay Buccaneers arasında oynanacak. Peki, Super Bowl 2021 ne zaman? Hangi kanalda ve nasıl izlenir? İşte detaylar...

SUPER BOWL 2021 NE ZAMAN? HANGİ KANALDA VE NASIL İZLENİR?

Super Bowl LV, Super Bowl organizasyonunun 55.sidir. KOVID-19 pandemisinin yaygın olduğu bir dönemde yapılacak olan karşılaşma için 7 Şubat 2021 tarihi belirlenmiş. Karşılaşma ABD'deki Florida eyaletinin Tampa kentindeki Raymon James Stadyumunda oynanacaktır.

Super Bowl, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus'tan izlenebilecek. Milyonların takip edeceği karşılaşma, TSİ 02.00'de başlayacak.

Her yıl Super Bowl gecesinde maç öncesi sahne alan sanatçıların damga vurduğu organizasyonda, bu yıl sahne alacak isimlerde belli oldu. Metallica ve Green Day, bu pazar gerçekleşecek olan Super Bowl'da izleyicileri karşılayacak.

SUPER BOWL 2021 KİM KAZANDI?

Bu yıl 55'incisi düzenlenen mücadelede Tampa Bay Buccaneers, geçen yılın şampiyonu Kansas City Chiefs'i 31-9'luk skorla mağlup etti.

ABD'nin Florida eyaletinin Tampa kentindeki Raymond James Stadı'nda oynanan final maçında bu yıl normal sezonun en iyi hücum takımı olan Chiefs sayı üretmekte zorlandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 7-3'lük skorla önde tamamlayan Buccaneers, ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü ele alarak ilk yarıyı 21-6 galip bitirdi.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Kansas City skoru 21-9'a getirse de Buccaneers, maçta önce 28-9 üstünlük sağladı ve müsabakayı 31-9 önde tamamlayarak 2003'teki şampiyonluk başarısının ardından Super Bowl'da yeniden zafere ulaşmayı başardı.

Bu yıl kariyerinin 10'uncu Super Bowl'unda mücadele eden Tampa Bay Buccaneers oyun kurucusu Brady, 7'nci Super Bowl zaferini elde etti ve bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi.

Daha önce New England Patriots takımıyla 20 yıl içinde Super Bowl'da 6 galibiyet ve 3 yenilgi alan 43 yaşındaki Brady, ayrıca kariyerinin 5'inci Super Bowl "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne layık görülerek bu alanda da rekor kırdı.