Super Bowl Shakira - Jennifer Lopez dansı izlediği için cehennemlik oldu! Dava açıyor

ABD'li garip bir aktivist Shakira - Jennifer Lopez'in seksi dansının kendisini günaha soktuğunu ve bu yüzden Amerikan Futbolu Ligi NFL'ye 867 trilyon dolar tutarında tazminat davası açacağını duyurdu.

Euronews'in haberine göre; Dave Daubenmire isimli Hristiyan aktivist, NFL ile birlikte Super Bowl'un resmi sponsoru Pepsi ile maçı naklen veren televizyon kanalına pornografik bulduğu şovu izleyicilere aktardığı için 867 trilyon dolar tutarında maddi tazminat açacağını açıkladı.

BENİ CEHENNEM ATEŞİNE SÜRÜKLEDİ

Daubenmire söz konusu dans gösterisinin 'onu cennette gitmekten alıkoyduğunu ve cehennem ateşine sürükleyeceğini' ifade etti.

Daha önce bir lisede futbol antrenörlüğü yapan Daubenmire, sahnedeki seksi ve pornografik gösteriyle iki sanatçının gençlere kötü örnek olduğu ve buna yol açan kişilerin gerekli cezayı çekmeleri gerektiğini iddia etti.

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Karşılaşmanın devre arası gösterisinde sahne alan Shakira ve Jennifer Lopez, Miami'de Latin rüzgarı estirirken, şarkıları ve performansları ile seyircilerin büyük beğenisi kazanmıştı.

Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen mücadelede, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etmiş ve 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.