Yarın gece Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması gerçekleşecek. Vatandaşlar tarafından bu gök olayının ne olduğu araştırılmaya başladı. Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması nedir, ne zaman olacak? Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması nereden gözlemlenebilecek? sorularının yanıtlarını sizler için derledik...

SÜPER ÇİÇEK KANLI AY TUTULMASI NEDİR, NE ZAMAN OLACAK?

"Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile, tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandıran görünüm aynı anda ortaya çıkacak. Süper Çiçek Kanlı Ay iki olayın aynı anda gerçekleştiği gök olayıdır ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba gecesi gerçekleşecek.

26 Mayıs Çarşamba gününün erken saatlerinde, dolunayın tamamen Dünya'nın karanlık tekdüze gölgesine daldığı ve Ocak 2019'dan bu yana ilk tam ay tutulması meydana geldiği zaman gerçekleşecek. Tam ay tutulmalarına, Dünya'nın gölgesinin düşmesi nedeniyle ayın kazandığı kırmızımsı-turuncu parıltı nedeniyle "kan ayı" da denir.

SÜPER ÇİÇEK KANLI AY TUTULMASI NEREDEN GÖZLEMLENEBİLECEK?

Gökbilimciler yaptıkları açıklamalarda Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalardan izlenebileceğini söyledi.

KANLI AY NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

SÜPER AY NEDİR?

Diğer yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" deniliyor. Bu görünüm, Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.

SÜPER AY NEDİR?

"Çiçek Ay" adlandırması ise Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor.

SÜPER ÇİÇEK KANLI AY TUTULMASI NEREDEN GÖZLEMLENEBİLECEK?

Süper Çiçek Kanlı ay farklı nitelikteki gök olaylarının bir arada gözlemlenmesini sağlayacak. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar yarın gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı seyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve "Kanlı Ay" görünümüne büründüğünü gözlemleyecekler.

Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması Avustralya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında, Batı Güney Amerika'da ve Güneydoğu Asya'da görülebilecek. Rusya'da Doğu Sibirya ve Uzak Doğu'da görülebilir. Ülkenin Avrupa yakası olan Moskova'da ve Batı Sibirya'da bu bölgelerde gün ışığı olacağı için ay tutulması çıplak gözle görülemeyecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Uzun dalga boyunda ki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerler. Bu yüzden de aslında gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür. Tutulma esnasında da Ay'ı bu kızıl dalga boyları aydınlattığından dolayı kızıla çalan- kırmızı- kan renginde bir renkte görürüz. Bu yüzden de "Kanlı Ay Tutulması" denir.

TUTULMANIN ADI NEREDEN GELİYOR?

Tutulma, Dünya'ya çok yakın bir noktada gerçekleştiğinden 'süper' deniyor, 'kanlı' olmasının nedeniyse şu: Tam Ay tutulması sırasında Dünya; Güneş ve Ay arasında kalarak Ay'ın ışığını kesiyor, Ay'ın yüzeyi karanlık olmak yerine turuncuya ve kırmızıya çalan bir renge bürünüyor, bu yüzden de buna 'kanlı tutulma' deniyor. Eski geleneklere göre mayıs ayı, çiçeklerin açtığı, bozkırların renklendiği bir zaman. Mayıs ayında bir süper ay veya tutulma olduğunda da ona 'çiçek' diyorlar.