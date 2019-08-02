Süper Hücre konusu internette çokça araştırılmaya başlandı. Bizde Süper Hücre ne demek? Süper Hücre yağışı, fırtınası, bulutu, oluşumu nedir? konuları hakkında araştırmamızı yaptık ve haberimizde tüm detaylara yer verdik. İşte Süper Hücre ne demek? Süper Hücre yağışı, fırtınası, bulutu, oluşumu nedir? konuları hakkında her şey...

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre (İngilizce: Supercell), atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

Süper hücre "Az Yağışlı" (Low-precipitation: LP), "Klasik" (Classic), "Bol Yağışlı" (High-precipitation: HP) olmak üzere üç çeşittir.

Az yağışlı süper hücrelerde görülen hortumlar, bol yağışlı veya klasik süper hücrelere kıyasen daha zayıf yapıdadır. Zira hava daha düşük nem oranına sahip olduğu için yağışla beraber buharlaşmadan kaynaklanan ısı kaybı aşağı yönlü hava akımlarının gelişmesine elverişlidir. Bu bakımdan hortumlar ayrıca daha kısa ömürlü olur. Nem oranı düşük olduğu için konveksiyon ile yükselen hava parseli daha yüksek seviyede yoğunlaşacağı için bulut tabanı oldukça yüksektir.

Süper hücre nasıl oluşur?

Süper hücre, kendi etrafında girdap gibi dönen yatay rüzgarların yön değiştirmesi ile başlar. Yatay rüzgarlar, atmosferin üstüne doğru dikine yükselmeye ve esmeye başlarlar. Zemindeki sıcak rüzgarın yükselmesi sonucunda, üst tarafta bulunan soğuk rüzgarın yer değişmesi başlar ve aralarındaki sınır delinmiş olur. Yukarıya doğru çıkan kuru ve sıcak hava, yükseldikçe ve soğudukça aniden nemlenmeye başlar.

Bunun sonucunda yukarıda nemli ve soğuk aşağıda sıcak ve kuru hava kalır. Yoğun olmasına rağmen sıcak havanın yükselmesi kararsız bir hava akımı oluşturur. Hava akımının gücü kayboldukça, aşağıya doğru bir patlama şeklinde çökme başlar. İşte bu çökme sırasında dolu veya oldukça büyük dolu taneleri oluşur. Bu havanın çökme bölgesi, en çok zarar veren kısımdır.

Süper Hücredeki Bulutlar

Süper hücre içinde bir çok farklı bulut yapısı gözlemlenir. Aslında super hücre, kümülümbüs bulutlarının oluşma tarzında bir bulut yapısıdır. Yani yukarıya doğru yükselmesi ve yayılması sonucu oluşurlar. İçlerinde altkümülümbüs, mammaut bulutları ve duvar bulutları bulunur. Süper hücrenin alt ucu, atmosferin en alt tabakasında başlar ve en tepe ucu ise 15 kilometre yüksekliğin üstüne bile çıkabilir.

Kaç tip süper hücre vardır?

Genelde üç tip super hücre oluşumu gözlemlenir. Klasik tip, az yağışlı tip ve bol yağışlı tip super hücreler mevcuttur.

Az Yağışlı Süper Hücre :

Bu tip super hücreler, isimlerinden de belli olduğu gibi nispeten az miktarda yağmur veya dolu bırakırlar. Bu tip super hücrede, havanın yukarı yükselişi çok kuvvetlidir fakat aşağı düşümü, diğer super hücrelere göre daha kuvvetsizdir. Bu tip bir hava hareketi 1980 yılında keşfedilmiş ve anlaşılmaya çalışılmıştır.

Az yağışlı super hücreler nadiren hortum meydana getirebilirler ve hortum oluştursalar bile fazla etkili hortumlar oluşamaz. Bulutların tabanları yüksekte oluşmaktadır. Fakat yapıları gereği, az yağış yapmalarına rağmen oldukça büyük dolu taneleri oluşturabilirler. Hiç yağmur görünmemesine rağmen, elma büyüklüğünde dolu taneleri yapabilirler. Çok uzun ömürlü olmazlar, kısa sürede enerjileri ve etkileri biter.

Çok Yağışlı Süper Hücre :

En kuvvetli ve uzun süreli super hücreler, çok yağışlı olanlardır. Yoğun sağnak yarışlara sebep olurlar. Bazı zamanlarda çok şiddetli hortumlara sebep olurlar. Yoğun yağış sırasında, görüş mesafesi oldukça düştüğü için, içlerinde oluşan hortumların fark edilmesi zordur ve bu yüzden bir çok ölüme sebebiyet vermektedirler.

Bulutların kendi içlerinde ve bulutlar ile yer arasında, diğerlerine nazaran çok daha fazla yıldırım ve şimşek oluşturur. Dolu yağışı da oldukça etkili olabilir. Bu tip super hücreler, genellikle Amerika, Kanada ve Urugay’da gözlemlenir.

Klasik Küçük Tip Süper Hücre ;

Nispeten daha küçük ölçekli fırtına üretebilirler. Bulutların oluşumları daha yüksektedir.

Türkiye’de Süper Hücre

27 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Boğazı çevresi, Kadıköy, Üsküdar ve Altunizade’yi de kapsayan bir süper hücre oluşumu gözlenmişti. Ağaçlar devrilmiş, dört tekne kayalara çarpmış, binalarda cephe hasarları oluşmuş ve on binlerce arabada ağır hasara neden olmuştu. Şiddetli rüzgar, golf topu büyüklüğünde dolu taneleri ağır hasara yol açmıştı.