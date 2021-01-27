Süper Kupa finalinde 11'ler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa mücadelesinde Başakşehir ve Trabzonspor karşı laşacak. Süper Kupanın sahibini bulacağı maçta 11'ler belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubike, Deniz, Aleksic, J. Fernandes, Demba Ba.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor arasındaki kupa mücadelesi 27 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Süper Kupa'da oynanacak zorlu mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverler ile buluşacak.