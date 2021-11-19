Süper Lig: Altay 1-3 Adana Demirspor | Maç sonucu, özeti Süper Lig'de Milli aranın ardından futbol heyecanı 13. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Altay ile Adana Demirspor karşılaştı. Adana Demirspor rakibi karşısında 3 puanı 3 golle aldı.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Bu zorlu müsabaka sonunda Adana Demirspor karşılaşmada 3-1'lik üstünlükle ayrılarak puanını 19'a yükseltirken ev sahibi Altay ise 16 puanda kaldı. Maçın özetini izlemek için Altay 1-3 Adana Demirspor Maç özeti linkine tıklayabilirsiniz.