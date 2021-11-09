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  3. Süper Lig kadrosunda yer alan eski futbolcu Hasan Hüseyin Tavlı kalorifer borusuna asılı halde ölü bulundu

Süper Lig kadrosunda yer alan eski futbolcu Hasan Hüseyin Tavlı kalorifer borusuna asılı halde ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, beden eğitimi öğretmeni olan eski futbolcu Hasan Hüseyin Tavlı (44), çalıştığı lisenin spor salonunun malzeme odasında kalorifer borusuna asılı halde ölü bulundu.

Süper Lig kadrosunda yer alan eski futbolcu Hasan Hüseyin Tavlı kalorifer borusuna asılı halde ölü bulundu

Korkunç olay, Karahasanlı Mahallesi'ndeki Nalan Kaynak Anadolu Lisesi'nin spor salonunda meydana geldi. Lisenin beden eğitimi öğretmeni olan Hasan Hüseyin Tavlı, saat 14.30 sıralarında, sabah ve öğlen girmediği dersler sebebiyle merak edildi. Tavlı'yı aramak için lise bahçesindeki spor salonundaki malzeme odasına bakan bir öğretmen, Tavlı'yı boynundan bir iple kalorifer borusuna asılı şekilde buldu.

Süper Lig kadrosunda yer alan eski futbolcu Hasan Hüseyin Tavlı kalorifer borusuna asılı halde ölü bulundu

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Korkunç manzara ile karşı karşıya kalan öğretmen, durumu vakit kaybetmeden okul müdürüne ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından, öğretmen Tavlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Malzeme odasında polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Tavlı'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Süper Lig kadrosunda yer alan eski futbolcu Hasan Hüseyin Tavlı kalorifer borusuna asılı halde ölü bulundu

Polis yaşanan esrarengiz ölüme ilişkin inceleme başlatırken, öğretmenin intihar etmiş olabileceğinin üzerinde durulduğu öğrenildi. Tavlı'nın gençlik yıllarında Denizlispor PAF takımında, bir sürede profesyonel olarak 2. Lig takımlarında futbol oynadığı öğrenildi.

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