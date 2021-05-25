Süper Lig ne zaman başlayacak 2021- 2022 ? Süper Lig ne zaman başlıyor 2021 ? İşte Süper Lig başlama tarihi

Türkiye'de futbolseverler 2020 - 2021 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte şimdiden yeni sezonu iple çekmeye başladı. Koronavirüs salgınında aşılamanın hızlanmasıyla tribünlerin de bu sezon taraftarlara açılması beklenirken ligin başlama tarihi de merak konusu oldu. Bizlerde çokça merak edilen Süper Lig ne zaman başlayacak 2021- 2022 ? Süper Lig ne zaman başlıyor 2021 ? sorularına cevap verdik. İşte detaylar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021- 2022 ? SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Süper Lig, 2021-2022 sezonu, TFF'nin açıklamasına göre 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak olan maçlarla başlayacak. TFF'den yapılan açıklamada," Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 22 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak." ifadelerine yer verildi.

İŞTE SÜPER LİG BAŞLAMA TARİHİ

Süper Lig, yeni sezonda 13 Ağustos'ta başlayacak, 22 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 22 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek."

Haber: Tayfun Altuntaş