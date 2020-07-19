Süper Lig’in 33. Haftasında oynanan Trabzonspor-Konyaspor ile Başakşehir-Kayserispor maçlarının ardından vatandaşlar, Süper Lig şampiyonu kim oldu? 2019 - 2020 şampiyonu belli oldu! başlığıyla internetten bilgi almaya çalışıyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli araştırmaları yapıp haberimizde derledik.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU KİM OLDU? 2019 - 2020 ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

Trabzonspor'un kendi sahasında Konyaspor'a 4-3 yenilmesinin ardından Kayserispor maçı bitmeden İstanbul temsilcisi Başakşehir tarihinde ilk kez şampiyonu oldu. Medipol Başakşehir Süper Lig tarihinde 6. şampiyon oldu. Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor mutlu sona ulaşmıştı.

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR-HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

54. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Demba Ba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

73. dakikada Sapunaru'nun sağ çaprazdan şutunda yerden şutunda kaleci Mert Günok yatarak topa sahip oldu.

80. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Lung topu çıkardı.

90+2. dakikada sağdan ceza sahasına giren Robinho'nun yerden pasında, kale sahası ödünde Demba Ba'nın topuğuyla yaptığı vuruşta kaleci Lung topu uzaklaştırarak golü engelledi.

90+3. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Henrique'nin sert şutunda kaleci Mert Günok, topu üstten kornere çeldi.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu.

MAÇTAKİ İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca (Dk. 84 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir (Dk. 89 Robinho), İrfan Can Kahveci (Dk. 88 Gökhan İnler), Elia (Dk. 56 Aleksic), Crivelli (Dk. 84 Mehmet Topal), Demba Ba

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Rienstra, Sapunaru, Yasir Subaşı (Dk. 82 Situm), Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş (Dk. 59 Enver Cenk Şahin), Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets