Süper Lig ve TFF 1.Lig'in yayıncı kuruluşu belli oldu! BeIN Media ile 2 milyon 200 milyon TL'lik anlaşma yapıldı

Uzun bir süredir kamuoyunun merakla beklediği Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarını yayınlayacak olan yayıncı kuruluş belli oldu. TFF'den dün yapılan yazılı açıklamada, Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Bu kapsamda TFF'nin Riva tesisinde imza töreni düzenlendi. Törene, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly'nin katıldı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ ONAY VERDİ"

Törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi," Digiturk ile 2 milyar 200 milyon TL üzerinden anlaşmamızı yaptık. Bu rakam, kulüplerimizin de istediği rakamdan daha yüksek. Kulüpler Birliği de bu anlaşmaya onay verdi." dedi.

Başkan Mehmet Büyükekşi, " VAR hakemleri ile sahadaki hakemleri ayırmak istiyoruz." diye konuştu.