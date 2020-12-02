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  3. Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Süper Lig'de, 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig 11. Hafta karşılaşmaları 4, 5, 6 ve 7 Aralık'ta oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler ise belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

Onur Çelik
Spor Editörü


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