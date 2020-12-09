Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 12. haftada görev alacak hakemleri belirledi.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 12. haftada görev alacak hakemleri açıkladı. Cuma günü haftanın açılış maçı olan Kasımpaşa-Denizlispor mücadelesinde düdük Ramazan Keleş'te olacak.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 12. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
11 Aralık Cuma
19.00 Kasımpaşa - Y.Denizlispor: Ramazan Keleş
12 Aralık Cumartesi
13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
13 Aralık Pazar
13.30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
19.00 A.Alanyaspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
14 Aralık Pazartesi
19.00 Sivasspor - Antalyaspor: Halis Özkahya