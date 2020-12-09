Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 12. haftada görev alacak hakemleri açıkladı. Cuma günü haftanın açılış maçı olan Kasımpaşa-Denizlispor mücadelesinde düdük Ramazan Keleş'te olacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 12. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

11 Aralık Cuma

19.00 Kasımpaşa - Y.Denizlispor: Ramazan Keleş

12 Aralık Cumartesi

13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Özgür Yankaya

19.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

13 Aralık Pazar

13.30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

19.00 A.Alanyaspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

14 Aralık Pazartesi

19.00 Sivasspor - Antalyaspor: Halis Özkahya