Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de hafta içi yapılacak 14. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe'nin 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçı Bahattin Şimşek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya

SÜPER LİG'DE MAÇLAR NEDEN HAFTA İÇİ OYNANIYOR?

Süper Lig'in 14. haftası hafta içi oynanacak. Sezon öncesi ligdeki takım sayısının 21'e çıkarılmasıyla birlikte ligde birçok bilinen değişmişti. Takım sayısının arttırılmasıyla birlikte maç sayısının da 40 haftanın üzerine çıkmasıyla birlikte sezonu Avrupa Şampiyonasına yetiştirmek amacıyla belirli haftalar, hafta içi oynanacak.

Ligin geri kalanından hafta içi oynanacak maçlar şöyle:

14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.