Süper Lig'de 2021-22 sezonu fikstür çekimi yapıldı! Derbi haftaları belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.

Fikstüre göre ligin ilk derbisi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Bir sonraki derbi karşılaşması 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek. Ligin son derbisinde ise Fenerbahçe ile Beşiktaş 17. haftada karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.

Fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu Hasan Akıncıoğlu, "Heyecanlı bir sezonu geride bıraktık. Zor şartlarda geçen bir yıldı. Ligde mücadele eden tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sezonu 20 takımla oynayacağız. 38 haftalık uzun bir maraton bizi bekliyor. TFF olarak dileğimiz, salgının tüm etkisinin geçmesi ve yeni sezonun bir sorun yaşanmadan tamamlanmasıdır. 1,5 yıl sonra maçlarımız seyircili olacak. Sezona yüzde 50 kapasiteyle başlıyoruz. Hakemlerin değil futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını diliyoruz." diye konuştu.

SEZONUN İLK DERBİSİ

2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

DERBİ MAÇI HAFTALARI

4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

9. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

10. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

12. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

13. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

17. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

İLK HAFTA MAÇLARI

Giresunspor-Galatasaray

Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.