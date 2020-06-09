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Süper Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta maçları 12, 13, 14 ve 15 Haziran'da oynanacak.

Haftanın programı ve hakemleri şu şekilde:

Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy

Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

Sivasspor - Denizlispor: Abdülkadir Bitigen

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